Sadowski: Rząd sobie nie radzi, więc wprowadza lockdown

Dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, zwrócił uwagę, że jeśli istnieją wyraźne wskazania dotyczące reżimu sanitarnego, a przedsiębiorcy się do nich stosują, to należy pozwolić im działać. Tymczasem rząd wybrał przeciwną opcję i wprowadza niepewność, czy kolejnego dnia funkcjonowanie będzie możliwe. W ocenie Sadowskiego, rządy po prostu nie radzą sobie z ochroną zdrowia i dlatego wprowadzają lockdown.

– Szokująca jest argumentacja rządu, który decyzję o ponownym zamknięciu gospodarki i ograniczeniach dla przedsiębiorców, obywateli tłumaczy brakiem łóżek szpitalnych. Stosując tę argumentację do innych dziedzin życia kontrolowanych przez rząd, skoro jest zbyt duże obciążenie systemu sądowego, a przecież teraz sądy są dziś zasypywane przez wnioski choćby frankowiczów, to może by zabroniono składania pozwów. Albo może, skoro łóżek szpitalnych jest za dużo, to należy zrezygnować z obrony na wypadek zagrożenia wojną – mówił dr Sadowski.

– Celowo tu używam tego typu porównań, żeby pokazać, że rząd po prostu nie radzi sobie z systemem ochrony zdrowia, i zakazuje działania przedsiębiorcom, nawet w reżimie sanitarnym. To skłania do pytań o to, po co są te reżimy sanitarne, skoro i tak trzeba zamykać gospodarkę – wskazał.

Jak podkreślał prezydent Centrum im. Adama Smitha, niepewność jest dla przedsiębiorców problemem. Brak stabilizacji i zmienność wskazał jako czynniki, które w już czasach przecovidowych spędzały sen z powiek przedsiębiorców.

– Teraz tym bardziej (niepewność – przyp. red.) jest problemem. Przedsiębiorca wstając rano nie wie, czy będzie mógł kolejnego dnia otworzyć swoją firmę. Cała ta strategia zamykania wszystkiego zostanie niedługo zweryfikowana, bo zobaczymy, jak poradzą sobie niektóre stany w USA, które rezygnują z lockdownu. Jeśli nie nastąpi w nich katastrofalny wzrost zakażeń, to okaże się, że zamykanie gospodarki nie było konieczne. A przyjęta strategia była błędna – podkreślał.

Rząd sobie nie radzi

W ocenie dr. Sadowskiego rządy stosują taką strategię, ponieważ „nie radzą sobie z ochroną zdrowia”. Przypomniał, że w Polsce od lat była ona niewydolna. Teraz jest to jeszcze bardziej widoczne – odwoływane są planowe zabiegi, a pacjenci borykający się z innymi niż Covid schorzeniami nierzadko nie otrzymują odpowiedniej opieki.

– To też kolejny dowód na to, że należy przeprowadzić systemową zmianę w ochronie zdrowia, a rząd nie powinien się tym obszarem zajmować – ocenił dr Sadowski.

Państwo hamulcem rozwoju

Prezydent Centrum im. Adama Smitha odwołał się do słów premiera Rumunii, który wskazał, że to państwo ze swoimi problemami jest ciężarem dla krajowej gospodarki i czynnikiem hamującym rozwój.

– I słowa te w dużej mierze odnoszą się do naszego kraju. To właśnie niezreformowane państwo jest hamulcem w normalnym funkcjonowaniu, który uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie nawet w reżimie sanitarnym – stwierdził dr Sadowski.

Źródło: DoRzeczy.pl