Winnicki: „Bruksela będzie zbierać podatki od Polaków”

Robert Winnicki na antenie radia WNET tłumaczył jak zadziała unijny mechanizm w ramach Funduszu Odbudowy. – Bruksela będzie zbierać podatki od Polaków. To Bruksela będzie w naszym imieniu zaciągać długi – zaznaczył.

Winnicki przytoczył tutaj słowa Marka Belki, który miał chwalić taką politykę i tłumaczyć, że to krok w kierunku „unii fiskalnej i budowy federalnego superpaństwa”.

– To państwo pt. państwo unijne ze stolicą w Brukseli, zarządzane w Berlinie w tylnego siedzenia – ocenił poseł Konfederacji.

Zdaniem Winnickiego zagrożona jest suwerenność fiskalna Polski, która jest jednym z atrybutów wolności naszego państwa.

– Do tej pory było tak, że to co wpłacaliśmy do UE, ta składka która wracała w postaci różnych dotacji, to była składka zbierana przez polski rząd od obywateli. Dzisiaj to się zmienia, Bruksela będzie zbierać podatki od Polaków. To Bruksela będzie w naszym imieniu zaciągać długi – wyjaśniał.