Żona Piotra Kupichy nie wytrzymała! Wokalista nie pozostawił jej wyboru

Wokalista zespołu Feel rozpoczął swą karierę już prawie piętnaście lat temu. Choć teraz uchodzi za spokojnego artystę, początki wyglądały nieco inaczej.

Widomym jest to, że bycie żoną muzyka to trudne wyzwanie. Przed takim stanęła wiele lat temu ówczesna żona Kupichy, Agata. Jak żona marynarza widywała swego ślubnego niezwykle rzadko. Koncerty i alkohol nie sprzyjały bowiem wiciu rodzinnego gniazdka.

– To była jazda bez trzymanki. Nasze życie wyglądało tak, że byliśmy dwanaście dni w trasie, dwa dni w domu i znów ruszaliśmy na dwanaście dni w Polskę – przyznał Kupicha w rozmowie z „Świat i ludzie”.

Słowa jego przeboju „Chodź tu do mnie” stanęły w ostrej kontrze do tego co w tamtym czasie działo się w życiu państwa Kupichów.

Po latach doświadczeń, jak twierdzi, ustatkował się i wyciągnął wnioski, które mogą być kluczowe dla powodzenia jego kolejnego małżeństwa. Zawarł je w 2018 roku z byłą uczestniczką konkursu Miss Polonia, Eweliną Sienicką.