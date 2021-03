AstraZeneca w Europie. Wcześniej tylko dla młodych, a teraz tylko dla seniorów

W Europie nastąpiła ciekawa zmiana. Tak, jak wcześniej AstrąZeneką szczepiono jedynie młodszych, tak teraz jest ona zarezerwowana dla seniorów (dla których wcześniej była niewskazana).

Jeszcze niedawno wiele państw UE zalecało szczepienia produktem AstraZeneca osobom w wieku od 18 do 65 lat (w Polsce do 60). Dalej poszła Belgia, która zalecała te szczepionki dla osób poniżej 55 roku życia.

Później szczepionki AstraZeneki popadły w niełaskę i wiele państw zatrzymało szczepienia ichnim specyfikiem (miał on ponoć powodować zakrzepy – sprawa wciąż budzi kontrowersje).

A teraz przyszedł czas na zmianę, wielki przewrót o 180 stopni. W paru regionach Włoch wznawiane są już szczepienia preparatem firmy AstraZeneca.

Podobnie jest we Francji, gdzie teraz ta szczepionka jest przeznaczona dla osób powyżej 55. roku życia (!), bo zdaniem francuskiego ministra zdrowia, przypadki zakrzepów stwierdzono u osób młodszych.

Powyżej 55. roku życia! A jeszcze niedawno tacy Belgowie ustawili granicę 55 lat, jako tę, powyżej której szczepić nie lza!

Jak widać sytuacja jest bardzo dynamiczna. Być może już za parę miesięcy szczepionka będzie przeznaczona tylko dla osób w wieku średnim?

Przypomina to sytuację z maseczkami, co do których światowi eksperci zmieniali podejście z tygodnia na tydzień.

Źródło: interia.pl