Dr Basiukiewicz: Należy robić to samo, co robiliśmy przy falach grypy w poprzednich latach

Dr Paweł Basiukiewicz, elektrokardiolog znany ze swojego zdrowego podejścia do kwestii pandemicznych i lockdownu, po raz kolejny zabrał głos w tej sprawie.

„W takiej sytuacji jak dzisiaj należy robić dokładnie to samo co robiliśmy przy falach grypy w poprzednich latach – normalnie leczyć chorych. Rachunek zyskow i strat!” – napisał na Twitterze dr Paweł Basiukiewicz.

Tak. W takiej sytuacji jak dzisiaj należy robić dokładnie to samo co robiliśmy przy falach grypy w poprzednich latach – normalnie leczyć chorych. Rachunek zyskow i strat ! — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) March 19, 2021

Tym samym ekspert stwierdził to, co wolnościowa prawica twierdzi od dawna – do COVID trzeba podejścia jak do innych chorób.

Wcześniej dr Basiukiewicz zasłynął stwierdzeniem, że „lockdown zabija” – więcej na ten temat TUTAJ.

W roku 2020 mieliśmy w Polsce najwięcej zgonów od czasów II wojny światowej i w większości nie były to zgony na COVID. Pacjenci umierają przez brak dostępu do lekarzy i przez to, że osoby zakażone koronawirusa mają pierwszeństwo w leczeniu.

Polska służba zdrowia nigdy, w najnowszej historii polski, nie stała na wysokim poziomie. Nie będzie jednak przesadzonym stwierdzenie, że to za rządów PiS, podczas koronapaniki, ostatecznie ją dobito.