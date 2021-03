Gigantyczny protest w Londynie. Ludzie domagają się zakończenia lockdownu i restrykcji [VIDEO]

W Warszawie i Londynie odbyły się protesty przeciwników lockdownu. Różnica jest porażająca.

#London anti-lockdown protesters boo the police outside 10 Downing Street, where the prime minister’s office is. The Metropolitan Police have been heavily criticized for their shut down of some protests. pic.twitter.com/zJ3sfGgOQp

Warszawie protestujących otoczono kordonem, a dziennikarzom utrudniano rejestrowanie działań policji. Tymczasem w Londynie morze ludzi przeszło przez miasto, a policjanci unikali konfrontacji.

W Londynie też widać, że ludzie masowo domagają się swoich praw. W Warszawie marsz nie był tak liczny. Najwyraźniej Polacy dali się otumanić i wolą żyć pod butem.

Marsz w Londynie ruszył z Hyde Parku i przeszedł przez centrum miasta.

100,000+ on the streets of #London today – here are some of them

Peaceful protestors – 🇬🇧 government this week has moved to make peaceful protest permanently UNLAWFUL

🇬🇧 freedoms under attack from its own government #londonprotests #freedom #Solidarity pic.twitter.com/ZQmeWgWjua

— J.S.7.3 (@13orangesbc) March 20, 2021