Marta Żmuda-Trzebiatowska podjęła najważniejszą decyzję w swoim życiu! Czy uchyli rąbka tajemnicy?

Marta Żmuda-Trzebiatowska nieczęsto dzieli się swoim życiem prywatnym. Dlatego tak śmiały post na jej social mediach mógł zaintrygować obserwatorów.

„Dzisiejszego dnia podjęłam jedną z ważniejszych decyzji w moim życiu zawodowym. Kiedyś Wam o tym opowiem” – czytamy w jej wpisie na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Marta Żmuda Trzebiatowska (@mzmudatrzebiatowskaofficial)

„Długo do niej dojrzewałam, ale ja już tak mam, że potrzebuję czasu by sobie pewne rzeczy poukładać, rozważyć ZA i PRZECIW, napisać wszelkie możliwe scenariusze, ale kiedy już sobie odpowiem na wszystkie pytania, to jestem z tym wewnętrznie pogodzona, spokojna i szczęśliwa” – dodała aktorka.

Czy faktycznie będziemy świadkami przełomowych chwil w życiu aktorki? Czytając dalszy ciąg jej wypowiedzi można mieć powody do zastanowienia.

„Polecam Wam post u @agnieszkamaciag o PRZESZŁOŚCI i żalu, którą to warto zostawić za sobą, by zrobić miejsce na NOWE. I jeszcze jedno, trzeba być wdzięcznym i codziennie dziękować za to co się ma TU i TERAZ” – czytamy.

Takie pełne refleksji wyznanie faktycznie może świadczyć o ważnym momencie w życiu aktorki.