Wielka powódź i ewakuacja mieszkańców. Australia pod wodą [FOTO/VIDEO]

Wschodnie wybrzeże Australii nawiedziły w sobotę katastrofalne ulewy, które w krótkim czasie spowodowały tzw. błyskawiczne powodzie i zmusiły władze do zarządzenia częściowej ewakuacji mieszkańców zalanych terenów.

Większość wybrzeży stanu Nowa Południowa Walia, zamieszkanego przez 25 mln ludzi, zanotowały jednego dnia opady przekraczające miesięczną normę. Według prognoz opady nie ustaną przynajmniej do poniedziałku.

Władze zaapelowały do mieszkańców Sydney aby pozostali w domach a zwłaszcza unikali przemieszczania się na większe odległości.

Na zdjęciach telewizyjnych widać zalane drogi, ludzi poruszających się po ulicach kajakami i łodziami, domy zalane do wysokości pierwszego piętra.

Stanowe służby ratunkowe otrzymały ponad 800 wezwań o pomoc.

W rejonie Sydney spodziewane są opady do 100 mm a w pobliskich Górach Błękitnych nawet 200-300 mm. Prognozy przewidują wystąpienie z brzegów głównego zbiornika wody pitnej dla miasta i zalania jego zachodnich dzielnic.

Mass evacuations are ordered in low-lying areas along Australia's east coast as torrential rains cause potentially "life-threatening" floods across a region already soaked by an unusually wet summer, officials say pic.twitter.com/hN8kkdzVV6 — AFP News Agency (@AFP) March 20, 2021

Heavy rain forces evacuations, flood warnings on Australia's east coast https://t.co/AGoQg2OJ8w pic.twitter.com/kMAQEaNrLz — Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 20, 2021

A group of locals, standing in waist deep water at the Telegraph Point Club, having a beer, after losing their homes to floods on the NSW mid-north coast.#NSWFloods #Australia pic.twitter.com/1OmVn3e07Z — Fiona Bateman (@feebateman) March 20, 2021

#NSWFloods

Flooding at Nambucca Heads… this is the V-Wall.. huge floods and Macksville is now being evacuated!

Our Farmers do it tough… droughts then floods! #staysafe #floods pic.twitter.com/ZlmbB9WtW6 — BushChildren'sEduFDN (@BCEFAustralia) March 20, 2021

#NSWFloods Banks have burst at Macksville and they are now apparently evacuating… #staysafe #floods

Our regional communities do it tough! pic.twitter.com/I3sURgqAp7 — BushChildren'sEduFDN (@BCEFAustralia) March 20, 2021

Źródło: PAP