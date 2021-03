Wybuch wulkanu na Islandii. Ruch lotniczy wstrzymany [FOTO/VIDEO]

Urząd poinformował także, że ze względu na erupcję wstrzymano wszystkie przyloty i odloty w międzynarodowym porcie lotniczym Keflavik.

„Rozpoczęła się erupcja wulkanu Fagradalsfjall. Ruch lotniczy obowiązuje czerwony alert. Sejsmografy nie zanotowały jednak większych drgań” – głosi komunikat Urzędu umieszczony na Twitterze.

Wulkan Fagradalsfjall, będący częścią systemu wulkanicznego Krysuvik, znajduje się na półwyspie Reykjanes, w południowo zachodniej części Islandii, w odległości ok. 40 km od Reykjaviku.

Rejon wulkanu jest praktycznie niezamieszkały. W pobliżu znajduje się jedynie mały port rybacki Grindavik. W ostatnich tygodniach zanotowano tam co najmniej 40 tys. wstrząsów tektonicznych, które zapowiadały wielką erupcję.

Na zdjęciach przekazanych przez lokalne media widać nocne niebo oświetlone czerwoną poświatą.

Przed zbliżającym się wybuchem ostrzegali od dłuższego czasu sejsmolodzy obserwujący narastającą aktywność sejsmiczną. Grupa naukowców udała się śmigłowcem do rejonu wulkanu aby ocenić intensywność i wielkość erupcji oraz stwarzane przez nią zagrożenie.

Leżąca na styku dwóch płyt kontynentalnych Islandia jest aktywnym terenem wulkanicznym. Erupcja wulkanu Eyjafjallajokull w kwietniu 2010 r. spowodowała chaos i częściowy paraliż ruchu lotniczego w całej zachodniej i północnej Europie.

More photos of the #eruption in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland pic.twitter.com/BPjsmYMfUt

— Gisli Olafsson (@gislio) March 19, 2021