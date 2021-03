Natalia Siwiec należy do sekty? Celebrytka zabrała głos

Natalia Siwiec musi się ostro tłumaczyć. Znana z kontrowersji medialna „koleżanka”, Viola Kołakowska, zarzuciła bowiem modelce udział w sekcie.

Natalia Siwiec to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich celebrytek. Kobieta zyskała sławę dzięki temu, że na Euro 2012 wystąpiła w mokrej koszulce z orłem przy czym nie miała na sobie stanika.

Media tak bardzo zainteresowały się Natalią, że miała ona nawet swoje reality show. Od tamtej pory robi karierę przede wszystkim jako modelka i ambasadorka wielu marek.

Teraz jednak na ocenę Siwiec pozwoliła sobie słynąca z kontrowersji Viola Kołakowska, która ostatnio wzbudziła poruszenie wypowiadając się na temat Andrzeja Piasecznego. Piosenkarzowi zarzuciła oszustwo dotyczące chorowania na covid, Siwiec natomiast wpakowała do sekty.

„Symbolika niech będzie ich upadkiem. Czy to nie przypomina symbol masoński?” – opisała na swoim Instastory tatuaże Natalii Siwiec, po czym dodała, że jest to znak iż celebrytka musi należeć do „sekty masońskiej”, a w ogóle to podpisała „pakt z diabłem”, dlatego może korzystać z takiego bogactwa.

Do Siwiec, która obecne przebywa z rodziną w Tulum, dotarły wymysły aktorki. Postanowiła je skomentować w prześmiewczy sposób i tym samym zakpiła z Kołakowskiej.

„Na to wygląda, że miasto iluminatów to Chełm. Cała Ukraina też jest podejrzana” – czytamy na Instastory.

Natalia postanowiła także wyjaśnić znaczenie swojego tatuażu z motylem, aby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości.

Ciekawe czym jeszcze zaskoczy nas Viola.