Obradują nad problemem imigracji, a Ocean Viking dowozi do Europy nowe „problemy”

Kiedy pokład się zapełni, organizacja zajmie się apelami o otwarcie bezpiecznego portu do ich wyładunku, gdzieś na południu Europy. To stały sposób działania tej jednostki przemycającej migrantów pod płaszczykiem misji humanitarnej.

Później kraje, które będą zmuszone przyjąć przybyszów, będą apelować do Brukseli o pomoc w ich relokacji, a ta naciskać na państwa UE o „solidarność”. I tak „ubogacanie różnorodnością” Europy kręci się wkoło. Niedawno kraje południa Europy obradowały o tym problemie w Atenach.

Dziwnym trafem każde pojawienie się „humanitarnej” jednostki u wybrzeży Północnej Afryki, powoduje, że migranci czekający na „podwózkę” natychmiast wyruszają na wody przybrzeżne. ”Ocean Viking” tylko w sobotę 20 marca mógł się więc pochwalić, że „uratował” 106 osób u wybrzeży Libii.

„Akcja ratunkowa” odbyła się 34 mile morskie (63 kilometry) od libijskiego wybrzeża. Migranci czekali na statek stłoczeni na pontonie. „Uratowano” 31 mężczyzn, 8 kobiet i… 67 nieletnich, w tym 51 bez opieki rodziców.

Ta ostatnia kategoria to połowa wyłowionych, którzy wkrótce trafią do Europy. Tymczasem tzw. „nieletni bez opieki” stali się prawdziwym utrapieniem, m.in. dla Francji. Obwinia się ich np. za znaczny wzrost statystyk przestępczych w wielu miastach. Ze względu na wiek bywają bezkarni, a państwo rozdarte pomiędzy zasadami humanitaryzmu a obawami społecznymi, problemu nie potrafi rozwiązać.

Today, #OceanViking rescued 106 children, women & men from an overcrowded rubber boat in distress in international waters, 34 NM off #Libya.

One person fell unconscious, was evacuated to the ship and is recovering. Several survivors were in a state of strong emotional distress. pic.twitter.com/iFxXq8trBO

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) March 20, 2021