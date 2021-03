Pudzianowski znokautował rywala. W tle wielka kontrowersja [VIDEO]

W walce wieczoru na KSW 59 Mariusz Pudzianowski znokautował w pierwszej rundzie Nikolę Milanovicia. Chwilę wcześniej „Pudzian” był jednak w tarapatach. Wyszedł z nich obronną ręką nieprzepisowym „zagraniem” – chwyceniem się za siatkę.

Rywalem Pudzianowskiego na KSW 59 miał być pierwotnie Ousmane ‚Bombardier’ Dia. Kilkanaście godzin przed walką rywal „Pudziana” trafił jednak do szpitala w wyniku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Włodarze KSW naprędce wyszukali nowego rywala Pudzianowskiemu. Do klatki wszedł ostatecznie judoka Nikola Milanović.

Pudzianowski szybko rozprawił się z Serbem. Po minucie i 12 sekundach sędzia przerwał walkę po mocnych ciosach „Pudziana” w parterze.

Walce towarzyszy jednak wielka kontrowersja. Chwilę przed sprowadzeniem rywala do parteru, a następnie nokaucie, Pudzianowski chwycił się palcami siatki, co jest zabronione. Gdyby nie ten nieprzepisowy chwyt, niewykluczone, że to Pudzianowski znalazłby się na plecach i byłby w wielkich tarapatach.

Sędzia pozwolił jednak kontynuować pojedynek, a kilka sekund później Milanović leżał już na deskach. Wtedy Pudzianowski dokończył dzieła zniszczenia.

W znacznie ciekawszej walce podczas KSW 59 Sebastian Przybysz pokonał Antuna Racicia i został nowym mistrzem kategorii koguciej. Walka trwała na pełnym dystansie pięciu rund, a Polak wygrał jednogłośnie na punkty.

WYNIKI GALI KSW 59

Open: Mariusz Pudzianowski pok. Nikolę Milanovicia przez TKO, runda 1, 1:12

61,2 kg: Sebastian Przybysz pok. Antuna Racicia przez jednogłośną decyzję | walka o pas |

83,9 kg: Damian Janikowski pok. Jasona Radcliffe’a przez TKO, runda 2, 4:42

77,1 kg: Michał Pietrzak pok. Krystiana Kaszubowskiego przez jednogłośną decyzję

120,2 kg: Darko Stosić pok. Michała Włodarka przez KO, runda 2, 4:40

70,3 kg: Łukasz Rajewski pok. Konrada Dyrschkę przez jednogłośną decyzję

77,1 kg: Adrian Bartosiński pok. Lionela Padillę przez TKO, runda 3, 4:05

70,3 kg: Sebastian Rajewski pok. Savo Lazicia przez jednogłośną decyzję

65,8 kg: Patryk Likus pok. Cypriana Wieczorka przez jednogłośną decyzję