Weekendowy raport Polaków w ligach zagranicznych. Gole kadrowiczów, porażka Szczęsnego, kontuzja Drągowskiego

Weekend w wykonaniu polskich piłkarzy za granicą zdominował nikt inny jak Robert Lewandowski. Jak spisali się pozostali Polacy?

Anglia – raport weekendowy

Niemcy – raport weekendowy

Włochy – raport weekendowy

Pozostałe ligi – raport weekendowy

Debiut Jakuba Modera w podstawowej jedenastce Brighton, szalone derby Londynu z udziałem Fabiańskiego, kolejne czyste konto Bartosza Białkowskiego. Jak radzili sobie Polacy na angielskich boiskach? Mateusz Klich drugi mecz z rzędu rozpoczął na ławce rezerwowych Leeds. Tydzień temu wszedł na ostatnie 11 minut w meczu z Chelsea (0:0), tym razem na 13 minut w meczu z Fulham (2:1). Patrząc pod kątem całego sezonu, był to dopiero czwarty mecz Klicha jako rezerwowego, a w pozostałych 25 spotkaniach grał od początku.Hat-trick Roberta Lewandowskiego, asysta Davida Kopacza w 2. Bundeslidze – oto liczby polskich piłkarzy kończącego się weekendu na niemieckich boiskach. Lewandowski przeciwko Stuttgartowi strzelił 33., 34. i 35. gola w sezonie. Do legendarnego rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72 brakuje mu już tylko pięciu bramek. Wszystkie trafienia „Lewego” oraz relacja z meczu Bayernu z VfB do dostępne w TYM miejscu.To nie był historyczny weekend dla Polaków grających we Włoszech. Obyło się bez spektakularnych wstępów naszych rodaków, chociaż Piotr Zieliński rozegrał dobre zawody w ważnym i prestiżowym meczu z AS Romą. Wszyscy nasi bramkarze wyciągali piłkę z siatki w minionej kolejce Serie A. Szczególnego pecha miał Bartłomiej Drągowski, który doznał urazu i opuścił plac gry w meczu z AC Milanem.Bramki Karola Świderskiego, Łukasza Gikiewicza, a także Dawida Kurminowskiego… w dwóch różnych meczach. Czyste konto Pawła Kieszka, mecz na zero z tyłu Pawła Bochniewicza. Jak spisali się Polacy w ligach zagranicznych?