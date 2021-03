Konfederacja o transferze posłanki lewicy Pawłowskiej do Gowina: „Polską rządzi bezideowa masa”

Monika Pawłowska znakomicie wpisuje się w bezideową masę, która rządzi Polską, a chce nazywać się Zjednoczoną Prawicą – tak politycy Konfederacji odnieśli się do przejścia Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia. Ocenili, że Lewica to „polityczny Frankenstein”, od którego wszyscy uciekają.

Wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska poinformowała w niedzielę wieczorem, że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Dodała też, że nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiS i pozostanie posłem niezrzeszonym.

Do tej kwestii odnieśli się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Robert Winnicki i szef Biura Prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

– Widać, że polityczny związek SLD, Wiosny, Razem to taki polityczny Frankenstein, od którego uciekają nawet starzy komuniści jak Leszek Miller czy zadeklarowane feministki jak Monika Pawłowska – ocenił Winnicki.

W jego opinii, „jeśli ktoś jest zszokowany, to nie ma ku temu powodów”.

– Jeśli spojrzymy na prowadzoną przez ten rok politykę lockdownową, to w Sejmie rządowi najbardziej wtóruje Lewica, a nawet zagrzewa do jeszcze bardziej absurdalnych działań niż rząd podejmuje. Jeśli spojrzymy na politykę zagraniczną, unijną, to mamy do czynienia z rządem, który kapituluje z ofensywą genderyzmu na forum Unii Europejskiej – mówił poseł Konfederacji.

Winnicki powiedział , że „pani poseł Pawłowska z agendą lewicy na rzecz eurodługu, podatków unijnych na rzecz zmniejszania suwerenności Polski, a nawet z błyskawicą z tzw. Strajku Kobiet to jest ta osoba, która znakomicie wpasowuje się w tę bezideową masę, która dzisiaj rządzi Polską, a chce nazywać się Zjednoczoną Prawicą”.

Z kolei Tomasz Grabarczyk zaznaczył, że „Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które weszło do Sejmu w 2019 roku i nie straciło żadnego posła”.

– Posłowie Konfederacji nie są przedmiotem handlu politycznego. Nasi posłowie nie są jak piłkarze w okienku transferowym, których można kupować i sprzedawać do różnych klubów, tylko to są ludzie przywiązani do tej idei, wokół której zbudowaliśmy Konfederację. Są przywiązani do tych mandatów, zobowiązań wobec wyborców, które zawarli, wchodząc do Sejmu – mówił szef Biura Prasowego.

Grabarczyk zwrócił się także do posłów Porozumienia Jarosława Gowina, którzy wyrazili aprobatę z powodu transferu wiceszefowej klubu Lewicy.

– Z czego się tak cieszycie, że osoba kompletnie bezideowa, bez żadnego przywiązania do wartości, wchodząc do Sejmu, przechodzi z ugrupowania, które atakowała, obrażała, prezentuje niby inne poglądy, przechodzi do was i będzie pod waszym szyldem atakować tych, z którymi przez ostatnie 1,5 roku była tak mocno związana – pytał Grabarczyk.

Posłanka Pawłowska powiedziała PAP w poniedziałek, że jej drogi z Lewicą rozchodziły się od jakiegoś czasu, kiedy w wielu punktach m.in. sprawy aktywistki „Margot” czy Żołnierzy Wyklętych nie zgadzała się z koleżankami i kolegami z tej formacji. Jednocześnie przyznała, że z Porozumieniem różni ją podejście do kwestii zabijania dzieci nienarodzonych.

Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń oznajmił, że posłanka Monika Pawłowska powinna publicznie przeprosić wyborców i zrzec się mandatu.