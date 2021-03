Małgorzata Kożuchowska poddaje się operacjom plastycznym? Aktorka w końcu zabrała głos

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Kobieta od lat podbija serca widzów i cieszy się ich naprawdę wielką sympatią i zainteresowaniem. Teraz jednak zarzucono jej małe oszustwo.

Małgorzata Kozuchowska znana jest z wielu ról. Najczęściej bierze udział w polskich serialach, na przykład takich jak „M jak miłość” czy „Rodzinka.pl”. Przed Laty jednak wielką sławę przyniósł jej film „Kiler”, w którym to grała u boku Cezarego Pazury.

Dziś Małgorzata nadal może poszczycić się wielką sympatią swoich widzów. Sprawia ona, że fani lubią podglądać ją nie tylko na wielkim ekranie, lecz także w mediach społecznościowych, z których to aktorka chętnie korzysta.

Właśnie postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami pięknym zdjęciem, na którym widzimy ją niezwykle rozpromienioną. Okazuje się, że kobieta zawdzięcza swój nieskazitelny wygląd specjalnemu masażowi kobido. Swoją ostatnią wizytę w salonie piękności wykorzystała również do tego, aby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości i plotki dotyczące jej rzekomych poprawek z dziedziny medycyny estetycznej.

„Dotrzymałam słowa, minął miesiąc i znowu wróciłam do pani Moniki i oddałam się w jej ręce, dosłownie i w przenośni (…). Mam takie wrażenie, że pani Monika mi wyprasowała skutecznie wszystkie zmarszczki i że podniosła mi całość buzi, łącznie z owalem o jakieś 1,5 centymetra w górę. Więc tak, jak będziecie czytały jakieś pisemka, że robię sobie lifting, to jest bullshit. To jest po prostu masaż. Czuję się mega zrelaksowana i wypoczęta” – mogliśmy usłyszeć na Instastory aktorki.

Jak widać taki masaż potrafi faktycznie zdziałać cuda. Być może inne aktorki pójdą w ślady Kożuchowskiej i również wybiorą tę mniej ingeryjną metodę. Efekt jak widać – zniewalający.