Mentzen ostro o lockdownie: „Jeżeli ktoś dalej myśli, że to się samo skończy, to ja już nie pomogę. Jedyna nadzieja to pogonienie psychopatów”

Sławomir Mentzen zebrał wszystkie głoszone przez rządzących w ciągu ostatniego roku „prawdy objawione” na temat koronawirusa i mniemanej pandemii. Polityk Konfederacji przypomniał, jak władza plącze się w zeznanich.

„To tylko 14 dni. Jeżeli teraz wykażemy się dyscypliną, będziemy siedzieć w domach, dbać o siebie i o bliskich, to już wkrótce będziemy mogli wrócić do normalnego życia. No może nie 14 dni, może miesiąc albo dwa. Wytrzymajcie do lata, jednak nie, musicie jeszcze zaczekać jesienią, to będziecie mieli normalne Święta. Przykro nam, ale jeszcze miesiąc, no może do Wielkanocy. Wytrzymajcie do lata, tym razem już się uda. Chyba jednak to potrwa kilka lat, ale nie bójcie się, kiedyś z tego wyjdziemy” – streścił roczną koronanarrację rządu Sławomir Meentzen.

Polityk Konfederacji przypomniał również rządowe bajki o maseczkach i przyłbicach.

„Musicie nosić maskę lub przyłbicę. To bardzo pomaga zatrzymać wirusa. Jednak nie, nie możecie nosić przyłbicy, musicie nosić maskę, ale to też mało daje, lepiej podwójną maskę albo potrójną. Musicie nosić ją wszędzie, również na dworze, w sumie, to noście też ją lepiej w domu i w samochodzie, jak jedziecie nim sami, bo może policja was zatrzyma do kontroli, to będzie jak znalazł” – napisał.

Sławomir Mentzen przypomniał, że początkowo remedium na mniemaną pandemię miały być szczepionki. Później zaś powtarzane szczepienia.

„Musicie wszyscy się zaszczepić, to epidemia się skończy. No może nie do końca, bo za rok znowu będziecie się musieli zaszczepić. Ale niestety wtedy epidemia się nie skończy, bo musicie zaczekać, aż cały świat się zaszczepi. Ale to znowu nie wystarczy, bo cały świat co roku będzie musiał się zaszczepić” – dodał.

„Pogonienie psychopatów”

Zdaniem polityka, „nowa normalność” nigdy się sama nie skończy. Jak podkreślał, jedynym rozwiązaniem, by powrócić do „starej” normalności jest zniesienie lockdownu.

„Jeżeli ktoś dalej myśli, że to się samo skończy, to ja już nie pomogę. Będziecie nakładali coraz większą liczbę masek, szczepili się coraz częściej, tracili kontakt z innymi ludźmi, marnowali przyszłość własnych dzieci, porzucali dotychczasowe normy społeczne, czekając nie wiadomo na co” – podsumował polityk Konfederacji.

„Jedyne wyjście, jedyna nadzieja na powrót do normalności, to zakończenie tej histerii, pogonienie psychopatów, pozwolenie lekarzom leczyć, nauczycielom nauczać a uczniom się uczyć, barmanom nalewać piwo a wszystkim ludziom normalnie żyć. Inaczej zostaniemy jakąś karykaturą społeczeństwa, w którym ludzie będą siedzieć w domach i kontaktować się tylko przez Internet. Bez podróży, spacerów i normalnych relacji. Gra toczy się o podstawową wolność i prawo do normalnego życia. Jak damy sobie wolność odebrać, to szybko jej nie odzyskamy” – skwitował polityk Konfederacji.

Źródło: Facebook