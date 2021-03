Misiek Koterski niknie w oczach! Co się dzieje z aktorem?

Misiek Koterski jest nie do poznania. Najwyraźniej chudniecie aktora ma jakieś poważne podłoże. Sam aktor ujawnia sekret na swoich social mediach.

„Jeszcze pod koniec października ważyłem 105 kg, dziś moja waga wynosi 90…” -napisał na Instagramie Misiek Koterski.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Michał Koterski (@misiekkoterski)

„Potrzebuje zrzucić jeszcze 5kg żeby wrócić do mojej pierwotnej wagi 💪🔥 Ciężka praca, odpowiednia dieta i wsparcie wspaniałych ludzi, dały efekty” – dodał aktor.

Na szczęście to tylko powrót do formy sprzed roli Gierka do której musiał znacznie przytyć. Praca aktora często spotyka się z takimi wyzwaniami. Na szczęście sztab trenerów, dietetyków i odpowiednio zbilansowana dieta potrafią w krótkim czasie przywrócić do normy ich organizmy.

W przypadku Miśka efekt jest piorunujący. Nie ma śladu po „gierkowskiej” nadwadze. Ciekawe na jakie poświęcenia zdobyłby się Koterski by dostać role w kolejnej produkcji. Może kiedyś będzie przemykał ulicami z długimi blond włosami? Kto wie.