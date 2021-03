Nauczyciel musi oddać państwu 41 mln złotych. Pan Krzysztof jest bezradny

Krzysztof Wiktor musi oddać państwu 41 mln złotych. Nauczyciel usłyszał wyrok, mimo, że sąd uznał, że się nie wzbogacił.

Sprawa Krzysztofa Wiktora wzbudziła spore kontrowersje. 52-letni nauczyciel musi oddać państwu aż 41 mln złotych.

Tak gigantyczna kwota to nic, w porównaniu z decyzją poprzedniego sądu. Wcześniej nad nauczycielem wisiało widmo zwrotu 411 mln złotych.

52-latek ma tylko pensję nauczycielską i dom z żużlowych pustaków, w którym mieszka z czwórką dzieci i żoną. Skąd tak gigantyczny dług?

– W 1994 r. kończyłem studia w Opolu. Zakładałem już rodzinę, ale pracy nie było. To nie były takie czasy jak teraz – opowiada nauczyciel.

Dostał pracę na stacji benzynowej. – Miasteczko się śmiało, że skończyłem chemię, żeby wlewać paliwo – wspomina.

„Byłem wydawcą paliw. Co to znaczy? To była gigantyczna hurtownia, obracaliśmy milionami litrów. Moim zadaniem było sprawdzanie, czy wszystko się zgadza. Szef, nazwijmy go K., mi mówił, co i jak mam zrobić, a ja to robiłem” – opowiada.

W kwietniu 2001 przyjechali funkcjonariusze CBŚ. – Zabrali mnie do Zielonej Góry na dołek. Beczałem jak bóbr. Byłem za kratkami, a nie miałem jeszcze 30-tki. No i naprawdę nic nie zrobiłem – mówi pan Krzysztof.

Śledczy pokazywali mu faktury, które wystawiał. Tłumaczył, że wystawia rocznie „tysiące faktur” i nie pamięta, jakie tydzień temu wystawił.

Śledczy kazali mu tłumaczyć się z dokumentów sprzed lat. Adwokat sugerowała mu, że wszyscy inni pracownicy się przyznali, a szef uciekł za granicę – co okazało się kłamstwem.

Po wyjściu z aresztu do pracy nie wrócił. Został nauczycielem.

Natomiast sprawa faktur i mafii paliwowej się ciągle toczyła. – Byłem ciągle gdzieś wzywany, to przez CBŚ, to przez prokuraturę, to przez ABW. Wzywali mnie do różnych miast i ciągle walcowali to samo – opowiada.

W 2001 roku mężczyzna usłyszał, że za oszustwa grożą mu 2 lata więzienia i 3 tys. grzywny. W 2005 roku prokuratura zaczęła mu zarzucać jeszcze udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

– I tak się dowiedziałem, że działałem w mafii paliwowej – mówi z rezygnacją Krzysztof Wiktor.

Wyroki

W 2011 roku mężczyzna został uniewinniony. Dwa lata później sąd zdecydował o ponownym rozpatrzeniu sprawy.

W 2016 roku sąd stwierdził, że mężczyzna musi oddać Skarbowi Państwa 411 mln złotych, bo tyle państwo miało stracić na fikcyjnych fakturach, które Wiktor miał wystawiać.

– Dodatkowo Wiktor został skazany na dwa lata w zawieszeniu na pięć. Jeśli pieniędzy nie będzie spłacał, może więc trafić za kratki – wskazuje portal Money.pl.

Śledczy i sąd nie chcieli uwierzyć, że mężczyzna sam zbudował dom, a ziemię dostał od rodziny. – Dom jest wybudowany z pustaków żużlowych, to nie żadnej luksus. Tłumaczyłem to śledczym, ale chyba nie chcieli słuchać – opowiada, dodając, że kosztował go ok. 50 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w 2019 uznał, że Wiktor nie wzbogacił się na działalności w mafii paliwowej. Ale stwierdził również, że faktury były fikcyjne, a na oszustwach korzystali jego mocodawcy.

Jednak nauczyciel nie jest w stanie spłacić nawet 41 mln złotych, do których obniżono wyrok z 411 mln.

– Gdy dyrektorka szkoły, w której pracował, dowiedziała się o wyroku, wręczyła mu wypowiedzenie. Do października Wiktor dostaje zapomogę dla bezrobotnych – wyjaśnia Money.pl.

Częstochowska skarbówka 18 lutego wysłała mu wezwanie do zapłaty na 41 milionów.

Źródło: Money.pl