Nie mieli jak wrócić do domu, więc ukradli…. lokomotywę

Czterech nieletnich, którzy chcieli wrócić z Saverne do domu w Strasburgu, postanowiło w tym celu ukraść… lokomotywę. O sprawie poinformowała prokuratura w Saverne. Trzech włamywaczy zatrzymano, czwarty uciekł.

Fantazji nie zabrakło, ale gorzej z umiejętnościami. Młodzi ludzie nie dali rady uruchomić lokomotywy i ostatecznie musieli poczekać i rankiem przesiedli się pociągu kierowanego przez prawdziwego maszynistę. Kiedy wysiadali z pociągu TER w Strasburgu, czekała już na nich policja.

Trzech aresztowano, kiedy wysiadali z pociągu, w czwarty, któremu udało się uciec, jest poszukiwany – powiedziała prokurator Saverne, Aline Clerot. Prokurator nazwała sprawę „zdumiewającą i niewiarygodną”.

Młodzi ludzie w wieku od 16 do 17 lat włamali się do lokomotywy na stacji Saverne w departamencie alzackim Dolnego Renu. Działo się to w nocy z piątku na sobotę 20 marca. Wybrali ten niecodzienny środek transportu, aby wrócić do oddalonego o około czterdzieści kilometrów Strasburga.

Jednak nie dali rady lokomotywy uruchomić. W czasie przesłuchania podali różne motywy swoich działań. Próba uprowadzenia lokomotywy jest dość wyjątkowa, więc sprawa wzbudziła zainteresowanie mediów.

Francuska prokurator szukająca motywów kradzieży powinna posłuchać naszego „Perfectu”:

Dzisiaj benzyna w takiej cenie

Że samochód nie na moją kieszeń

W lokomotywę wodę wleję

I taka jazda taniej mnie wyniesie

Będę zbierał chrust…

Źródło: Le Figaro