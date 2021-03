Obsesje Treli. Poseł lewicy chce inwigilacji kościołów i nasyłania na wiernych policji

Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela domaga się przeprowadzania kontroli w kościołach. Polityk, który maszerował i wydzierał się w tłumie ordynarnych popleczniczek Lempart, martwi się czy aby w świątyniach nie łamie się reżimu sanitarnego.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Łodzi Trela przypominał, że w związku ze wzrostem zakażeń od soboty ponownie zamknięte są teatry, muzea, hotele, a galerie handlowe ograniczyły swoją działalność. Otwarte z ograniczeniem jednej osoby na 15 m kw i obowiązkiem noszenia maseczki są nadal kościoły. Trela więc niezależnie od tego czy ograniczenia cos dają czy nie, chce uniemożliwić wiernym uczestnictwa w mszach.

Lewica już wcześniej domagała się od biskupów zamknięcie świątyń. Według Treli i Lewicy gdyby biskupi zamknęli świątynie to wykazaliby się empatią.

Tymczasem – jak przekonywał – świątynie nie tylko są nadal otwarte, ale i nie we wszystkich miejscach kultu religinego przestrzega się ustalonych zasad. Na potwierdzenie tych słów, polityk pokazał zdjęcie zrobione na niedzielnej mszy w jednym z łódzkich kościołów.

– Nikt niczego nie sprawdzał, nikt niczego nie pilnuje. Jeżeli ktokolwiek chce nam powiedzieć, że tu jest zachowany dystans, że liczba wiernych odpowiada jednej osobie na 15 m kw to mówi nieprawdę. To jest namacalny dowód, jak hierarchowie kościelni i księża podchodzą do walki z pandemią koronawirusa” – mówił Trela pokazując fotografię.

Trela chce więc kontroli i zwraca się do ministra zdrowia i szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji z apelem o by przeprowadzano w kościołach kontrole związanych z przestrzeganiem zasad sanitarnych w kościołach i poinformowanie o jej wynikach. – Żądamy rozpoczęcia kontroli przy udziale policji i inspekcji sanitarnej tak, aby wszystkie te miejsca kultu religijnego, które nie przestrzegają ustalonych zasad zamykać – domaga się Trela.

Trela znany jest z prymitywnych akcji propagandowych. To autor najgorszej w dziejach III RP kampanii wyborczej. Trela kierował prezydencką kampanią Biedronia. Cała konferencja z żądaniem kontrolowania kościołów, wysyłania do nich policji, to kolejny prymitywny propagandowy szum wzniecany przez Trelę.

Cała akcja pokazuje tez zakłamanie Treli. Nie miał nic przeciwko manifestacjom i awanturom ulicznym wywoływanym przez ordynarna Lempart i zwolenniczki legalizowania zabijania dzieci na życzenie. Sam maszerował w tłumie wywrzaskującym wulgarne hasła. Trela przed konferencją dał znać o sobie wysyłając swą byłą towarzyszkę z Lewicy Pawłowską na wycieraczkę do Kaczyńskiego.