Szczepionki nie pomagają w zahamowaniu transmisji wirusa. Ekspert przewiduje: „Do końca roku z maseczkami się nie rozstaniemy”

Po wielkich kampaniach promujących szczepionki, które miały zatrzymać pandemią, teraz okazuje się, że wcale tak być nie musi. Eksperci coraz częściej zauważają, że nie są znane możliwości preparatów w kontekście transmisji wirusa. Brak skuteczności pod tym względem oznacza tyle, że wiele restrykcji utrzymywanych może być jeszcze bardzo długo.

Coraz częstsze wątpliwości w kwestii skuteczności szczepionek wobec przenoszenia wirusa skłaniają naukowców do wniosków, że kluczem do zahamowania pandemii będzie ograniczenie roznoszenia wirusa przez osoby bezobjawowe i te u których nie pojawiły się jeszcze pierwsze symptomy zakażenia.

„Nie możemy polegać na samych szczepieniach, aby kontrolować pandemię. Szczepionki są świetne, jeśli chodzi o ochronę ludzi przed chorobą COVID-19, ale nie wiemy jeszcze, jak dobrze radzą sobie z ochroną przed transmisją” – tłumaczyła dr Angela L. Rasmussen z Uniwersytetu Georgetown.

Co to oznacza? Ano to, że wyczekiwane zdjęcia ze społeczeństwa restrykcji wcale nie musi nastąpić po podaniu szczepionki milionom ludzi.

– Trudno nie zgodzić się z autorami publikacji. Bezobjawowość stwarza możliwość rozprzestrzeniania różnych zakażeń, w tym także SARS-CoV-2, w populacji, z którą te osoby bezobjawowe mają kontakt. Wydaje się, że jedyną ochroną przed zakażeniem są mechaniczne środki barierowe, natomiast samo wyszczepienie populacji – pod warunkiem, że zaszczepimy ponad 70 proc. społeczeństwa – może znacząco ograniczyć przebieg pandemii. Ale na to potrzeba czasu – stwierdziła w rozmowie z abczdrowie.pl specjalistka chorób zakaźnych prof. Anna Boroń-Kaczmarska.

I tutaj zdaniem ekspertów ciągłe mutacje koronwairusa, spowolnienie kampanii szczepionkowych i niesumienne podchodzenie do przestrzegania zasad zasad sanitarno-epidemiologicznych może skutkować wydłużeniem utrzymania niektórych restrykcji. Okazuje się, że na noszenie maseczek możemy być skazani nawet przez kilka kolejnych lat.

Boroń-Kaczmarska z pełnym przekonaniem przekazała, że zakrywać nos i usta będziemy musieli nawet latem. – Trudno prognozować, ile lat dokładnie maseczki będą nam towarzyszyć. Bazując na opisie pandemii hiszpanki, pandemia COVID-19 powinna trwać około 2 lat. Ale czy tak się stanie? Koronawirusy nam, ludziom, mogą niestety spłatać jeszcze inne niebezpieczne niespodzianki. Niemniej przypuszczam, że do końca bieżącego roku z maseczkami się nie rozstaniemy – ostrzega specjalistka chorób zakaźnych.

