Zwalnianie piłkarzy z klubów na mecze reprezentacji a „pandemia”. Groziły podwójne standardy?

We Francji na te przepisy poskarżył się holenderski piłkarz Olympique Lyonnais Memphis Depay. Wyraził oburzenie decyzją, że ​​kluby Ligue 1 zatrzymują graczy, którzy będą podróżować ze swoją reprezentacją do krajów po powrocie z których obowiązuje kwarantanna.

W piątek 19 marca zaatakował samego prezydenta Emmanuel Macrona. Gracz reprezentacji Holandii zwrócił dodatkowo uwagę na pewne faworyzowanie kadry Francji…

Piłkarzy francuskich, którzy wyjadą z kadrą takie obostrzenia nie obowiązują. Tymczasem drużyna Francji jedzie 28 marca do Kazachstanu. To kraj poza UE. Dlatego powinni być zgodnie z przepisami po powrocie objęci kwarantanną.

Memphis Depay miał lecieć z Holandią do Turcji, także poza UE i jego już kwarantanna by obowiązywała. Ostatecznie francuski rząd postanowił zagrać fair play i zrobił wyjątek dla wszystkich zawodowców ze swoich lig. Skorzysta też z tego nasz Arkadiusz Milik też z Olympique, ale tego z Marsylii.

W sobotę 20 marca ukazał się w tej sprawie oficjalny komunika francuskiego Ministerstwa Sportu. Wynika z niego, że „zawodnicy powracający z oficjalnych zawodów spoza UE z drużynami narodowymi, francuską lub zagraniczną, są zwolnieni z kwarantanny”. Mają jednak surowo przestrzegać zasad izolacji i mieć przeprowadzane testy zaraz po powrocie do klubu.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL

— Memphis Depay (@Memphis) March 19, 2021