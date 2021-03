Kościński mówi, że nie będzie podnoszenia podatków i… zapowiada podniesienie podatków!

W Polsce mamy tak ustawiony system, że zarabiający mniej płacą procentowo więcej podatków niż bogatsi. Będzie reset – zapowiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński . Dodał, że zmiana będzie szła w kierunku tego, by podatki były bardziej sprawiedliwe. De facto chwilę później zapowiedział, że bogatsi zapłacą więcej.

Szef resortu finansów pytany we wtorek na antenie Programu I Polskiego Radia, jak pogodzić zmiany, o których słyszymy na temat Nowego Ładu, które dotyczą m.in. większych podatków dla najwięcej zarabiający z deklaracją, że nie będzie żadnego podnoszenia podatków CIT, PIT i VAT wskazał, że Polski Nowy Ład nie dotyczy tylko podatków, ale jest to „całościowy instrument”, który ma pobudzić gospodarkę.

– Polski Nowy Ład, jeszcze musimy poczekać kilka tygodni aż pan premier ogłosi ten nowy ład i pamiętajmy, że to nie jest tylko o podatkach. To jest całokształt dla całej gospodarki, więc praktycznie większość ministerstw miało swój wkład tam – mówił.

– My tylko odpowiadamy za ten aspekt polityki fiskalnej. Nasza strategia jest nie żeby podnosić podatki, to jest troszeczkę sprzeczne z tym, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby nasi konsumenci, obywatele mieli jak najwięcej pieniędzy w kieszeni, żeby mogli wydawać i poruszyć zakupy konsumenckie, o czym rozmawialiśmy – twierdził.

– Ta zmiana w podatkach to będzie, żeby więcej były sprawiedliwe. W Polsce mamy niestety tak ustawiony system, że procentowo to biedniejsi, ci co mniej zarabiają, płacą więcej podatków, niż ci bogaci. I tutaj będzie taki troszeczkę reset. Ci co zarabiają mniej, będą mniej podatku płacić procentowo, a ci co więcej zarabiają, to będą więcej płacić – mówił Tadeusz Kościński.

„Jeszcze kilka dni temu minister Kościński mówił, że nie będzie podwyżek podatków. Teraz już wprost przyznaje, że stawki podatkowe wzrosną” – skomentował Sławomir Mentzen.

Źródła: NCzas.com, PAP, Polskie Radio