Ławrow podczas wizyty w Chinach: nie mamy żadnych relacji z UE. Wezwał też do odejścia od dolara

Stosunki z Unią Europejską zostały zniszczone przez jednostronne kroki podjęte przez Brukselę, więc Moskwa nie ma obecnie żadnych relacji z tą organizacją – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na wspólnej konferencji prasowej ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Dzień wcześniej rosyjski dyplomata wezwał do bojkotu dolara.

Rosja będzie gotowa na kontakty w celu zintensyfikowania współpracy z Unią Europejską, jeśli Bruksela uzna za konieczne zlikwidowanie anomalii w stosunkach dwustronnych – zaznaczył Ławrow.

– Jeśli Europejczycy uznają za stosowne wyeliminowanie anomalii w kontaktach z ich największym sąsiadem, wtedy oczywiście będziemy gotowi budować te relacje w oparciu o równość, poszukiwanie równowagi interesów – podkreślił.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który przybył w poniedziałek do Chin, wezwał władze obu państw do zwiększenia niezależności technicznej oraz odchodzenia od amerykańskiej waluty i zachodnich systemów płatniczych, by chronić się przed sankcjami.

Wizyta Ławrowa zbiega się w czasie z napięciami w relacjach Chin i Rosji z USA oraz planami nałożenia przez UE sankcji za łamanie praw człowieka na osoby i instytucje m.in. w tych dwóch krajach. Byłyby to pierwsze unijne sankcje wobec ChRL od ponad 30 lat.

– Musimy zmniejszyć ryzyko sankcji poprzez wzmocnienie naszej niezależności technologicznej, poprzez przejście na płatności w naszych walutach narodowych i globalnych walutach, które są alternatywą wobec dolara – powiedział Ławrow.

– Musimy odejść od używania międzynarodowych systemów płatności kontrolowanych przez Zachód – dodał rosyjski minister w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w państwowych chińskich mediach.

Źródła: ITAR-TASS, PAP