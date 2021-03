Raperka Lil Mama zakłada ruch praw heteroseksualistów. Ma dość nagonek organizowanych przez LGBTQI+

Słynna amerykańska raperka Lil Mama zapowiedziała założenie ruchu „praw heteroseksualistów”. Jak oznajmiła, to odpowiedź na szczucie i nagonki organizowane przez lesbijki, homoseksualistów, biseksualistów, zmiennopłciowców etc.

O swych planach wokalistka poinformowała na Instagramie. „Lada moment założę ruch obrony praw heteroseksualistów” – napisała.

„Tak bardzo walczycie o szacunek, ale NIEKTÓRZY z was, NIE WSZYSCY rzucają się zastraszać ludzi tylko dlatego, że wybierają jak się ubrać, za to jak wygląda ich fryzura, czy makijaż, ile maja pieniędzy etc”. – napisała.

„Jest tyle osób które boją się szczerze wyrazić swą opinię, bo jeśli to zrobią, to LGBTQ+ usłyszy, to co chce usłyszeć, wyrwie z kontekstu. Nie muszę się uwiarygadniać przypominając, że kocham ludzi ze społeczności GBTQ+. Kiedy mówię nie chcę nikogo zranić. Wypowiadam swoje zdanie, tak jak wy wszyscy.”

To kolejna podobna deklaracja raperki. Lil Mama jest wielką przeciwniczką okaleczania dzieci poprzez poddawanie ich „terapiom” czy „operacjom” „zmiany” płci. Szaleństwo „zmieniania” płci zaczyna dotykac coraz młodszych. Wiele wskazuje na to, że stoją za tym lobby medyczne i farmaceutyczne, dla których takie okaleczanie jest bardzo intratnym biznesem, a także organizacje zmiennopłciowców.

Dwa tygodnie Mama temu na swoim profilu udostępniła post krytykujący okaleczanie dzieci poprzez „zmienianie” im płci.

„Więc dzieci są za małe, aby palić papierosy, za młode, aby pić alkohol, za młode, aby zdobyć prawo jazdy, za młode, aby chodzić do klubu, za młode, aby uprawiać hazard, za młode, aby wypożyczyć samochód, ale wystarczająco duże, aby odciąć się genitalia i / lub „zmienić” płeć? Ameryko, to jest szaleństwo ”– napisano w poście.