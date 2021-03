Strzelanina w Kolorado. W supermarkecie śmierć poniosło 10 osób. Sprawca został zatrzymany [VIDEO]

Według miejscowej policji do strzelaniny doszło ok. godz. 15 miejscowego czasu, w supermarkecie King Soopers. Nie jest jeszcze znany motywu zbrodni.

Jak poinformowała agencja Reuters, szef miejscowej policji Maris Herold potwierdziła, że wśród 10 zabitych jest 51-letni funkcjonariusz Eric Talley, który, jak dodała, jako pierwszy przybył na miejsce zbrodni.

Domniemany sprawca ataku został aresztowany.

Na pokazywanym przez stacje telewizyjne nagraniu wideo widać, jak funkcjonariusze policji wyprowadzają ze sklepu rannego mężczyznę zakutego z tyłu w kajdanki. Był bez koszuli, odziany tylko w bokserki. Umieszczono go na noszach i załadowano do karetki.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021