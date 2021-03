Szalone wydatki Bidena. Biliony dolarów na rasistowskie programy socjalne i „zieloną” gospodarkę

Joe Bidena przygotowuje projekt wydania aż 3 bilionów dolarów na projekty infrastrukturalne, głównie w zieloną energią i programy socjalne. Przewiduje też wprowadzenie rasistowskich kryteriów udzielania pomocy społecznej.

O planach Bidena i jego administracji donosi m.in „New York Times”. Gigantyczne, największe w historii wydatki mają dotyczyć infrastruktury, ale też „redukcji emisji dwutlenku węgla, rozwiązaniu problemu nierówności ekonomicznych i promowaniu równości”.

Według doniesień, tylko 1 bilion dolarów z propozycji zostałby wydany na rzeczywiste priorytety infrastrukturalne, takie jak drogi, mosty, linie kolejowe, porty, ulepszenia sieci elektrycznej i stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Inne priorytety obejmują inwestycje w energię wiatrową i słoneczną, telekomunikację 5G, łącza szerokopasmowe i szkolenia pracowników. Propozycja obejmuje również budowę miliona „przystępnych cenowo i energooszczędnych mieszkań”.

Bloomberg News donosi, że administracja Bidena planuje przeznaczyć 400 miliardów dolarów na „zielone wydatki”. Inne zgłoszone projekty dotyczą rasistowskich przepisów gwarantujących niższe czesne osobom z mniejszości etnicznych.

Szczegóły nie są jeszcze znane, ale projekt prawdopodobnie polega będzie na tym, że deklarowałoby się jakiej jest się rasy, urzędnicy sprawdzaliby to i jeśli jest się np. murzynem, to podatnicy dopłacaliby do czesnego za szkołę.

Projekt Biden obejmuje inicjatywy w zakresie opieki zdrowotnej oraz pieniądze na opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. „Washington Post” informuje, że propozycja zawiera plany darmowego college’u i przedszkoli.

By to wszystko sfinansować Biden i Demokraci chcą podwyżki podatków – największej od 30 lat. Wśród przygotowywanych podwyżek jest według Bloomberga m.in. podniesienie stawki podatkowej od dochodu osób prawnych z 21 proc. do 28 proc.

Oprócz tego administracja zamierza podwyższyć podatek dochodowy dla osób zarabiających powyżej 200 tysięcy dolarów rocznie, zwiększyć podatki od nieruchomości oraz wprowadzić wyższą stawkę od zysków kapitałowych dla Amerykanów zarabiających co najmniej 1 milion USD rocznie.