Warzecha: Kiedy skończy się pandemia? HORBAN ZAMKNIE WSZYSTKO? [VIDEO]

Czy rząd Mateusza Morawieckiego zdecyduje się na powrót do twardego lockdownu? Łukasz Warzecha komentował poczynania rządu i groźby głównego doradcy premiera ds. COVID-19.

Główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. epidemii COVID-19 prof. Andrzej Horban udzielił wywiadu, które wywołał przerażenie wśród przedsiębiorców. Horban stwierdził w nim bowiem, że realnym może stać się scenariusz całkowitego zamknięcia kraju.

Zdaniem doradcy Morawieckiego stanie się to, gdy liczba zakażeń w ciągu dnia przekroczy 30 tys. – Zaczynamy poważnie o tym rozmawiać – odpowiedział pytany o to, czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski.

– Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tys., to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać – podkreślił Horban.

Co ciekawe, z doniesień mediów wynika, że ostry lockdown powinien nastąpić jeszcze przed Wielkanocą. Do planów rządu w swoim programie odniósł się dr Tomasz Sommer i jego gość Łukasz Warzecha.

– Chciałem sobie z tego pożartować, ale to nie jest śmieszne. Przyjrzyjmy się samej osobie profesora Horbana. Jest to człowiek, który nie rozumie kompletnie rzeczywistości – poza być może tej medycznej. Z całą pewnością nie rozumie rzeczywistości społecznej, z całą pewnością nie rozumie za grosz rzeczywistości gospodarczej, a jednak jest przewodniczącym rady medycznej przy premierze – zauważył Warzecha.

Publicysta ocenił, że prof. Horban jest szkodliwy, a jego wystąpienia medialne wprowadzają zamęt.

Źródło: Tomasz Sommer Extra