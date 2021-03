Wielki powrót 447 – Blinken w blokach startowych! Kiedy przyjdzie do Dudy? [VIDEO]

Sekretarz stanu USA Antony Blinken chce dokończyć sprawę restytucji mienia żydowskiego. Czy powrót ustawy 447 to początek nowych problemów dla Polski?

Sprawa kontrowersyjnej ustawy 447 rozbudzała emocje w Polsce tuż przed wybuchem pandemii. Teraz kwestia restytucji mienia powraca za sprawą sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena.

Jak się okazuje Blinken wysłał list do Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego. Treścią listu pochwaliła się sama organizacja, publikując go w sieci.

– Zapewniam, że wysoko na mojej liście zadań będzie kwestia restytucji mienia z ery Holokaustu – napisał Blinken.

– To niepokojące i niedopuszczalne, że działania na rzecz restytucji lub wypłaty odszkodowania za mienie niewłaściwie przejęte podczas Holokaustu nie są jeszcze zakończone w wielu krajach – czytamy w liście.

Blinken odwołuje się w nim do ustawy 447 (Just Act) oraz do Deklaracji Terezińskiej z 2009 roku. Przypomnijmy: dokumenty te nakazują zwrot mienia „bezdziedzicznego”.

Sekretarz Stanu USA zapewnił, że będzie „kontynuował współpracę” z krajami, które jeszcze nie spełniły żądań. A krajem takim jest m.in. Polska.

– List sekretarza Blinkena to podkreślenie priorytetów administracji Bidena dotyczących wsparcia dla ocalałych z Holokaustu i społeczności żydowskich zniszczonych przez Holokaust – podkreśla Gideon Taylor, prezes ds. operacyjnych Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego.

– Nadszedł czas, by rozwiązać nierozwiązane kwestie własności z czasów Holokaustu. Czekamy na współpracę z administracją Bidena w poszukiwaniu sprawiedliwości dla ocalałych z Holokaustu i ich rodzin – dodał Taylor.

Do sprawy odniósł się dr Tomasz Sommer w swoim programie.

Źródło: Tomasz Sommer Extra