Magda Gessler przestrzega przed uzależnieniem

Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny. Najsławniejsza w Polsce restauratorka postanowiła wykorzystać swój posłuch w nieco innym celu. Na Instagramie apeluje do fanów o szczególną ostrożność.

Właścicielka wielu polskich restauracji, a także prowadząca program „Kuchenne Rewolucje”, od lat cieszy się nie tylko wielką popularnością, lecz przede wszystkim sympatią widzów.

Relacja, jaką udało się jej nawiązać z fanami na Instagramie sprawiła, że Magda Gessler zdecydowała się na ważny apel.

„Pamiętajcie, wielu kobietom wydaje się, że z papierosem wyglądają atrakcyjnie. Potem się uzależniają… Potem mają poważne kłopoty ze zdrowiem… Tak straciłam mamę… Więc proszę was, mimo że nawet ja z papierosem wyglądam ciekawie, nigdy nie paliłam i nie będę palić. Mama wypaliła za mnie wszystkie papierosy świata… Tak trochę zmieniam dotychczasowe tematy, bo ten też zabija… Proszę was, nie dajcie się skusić. To zdjęcie to kusząca prowokacja” – napisała pod wzbudzającym w pierwszym momencie kontrowersje zdjęciem.

Widzimy na nim bowiem Magdę z papierosem w ustach.