Córka uczestniczyła w egzekucji własnej matki. Nie wybaczyła jej zabicia ojca

Kobieta została stracona przez własną córkę. Kara śmierci została wykonana za zabicie męża, który bił żonę.

W Iranie stracono kobietę, która zabiła męża, który się nad nią znęcał. Kobietę straciła jej własna córka.

Córce na stracenie matki pozwoliły przepisy dot. kary śmierci. Przepisy są oparte o prawo szariatu, a córka mogła zemścić się na swojej matce w myśl zasady „oko za oko, ząb za ząb”.

Maryam Karimi została powieszona. Córka nie wybaczyła jej i po 13 latach uczestniczyła w egzekucji.

„Prawo to nazywa się Qisas i pozwala na zabicie członka rodziny za to, że ten zabił innego bliskiego krewnego. Według zapisów Qisas krewni powinni być obecni przy egzekucji, a nawet są zachęcani, by aktywnie w niej uczestniczyć” – wskazuje Onet.

Ojciec dziewczyny bił jej matkę i nie zgadzał się na rozwód. W jego zabójstwie pomógł ojciec matki.

Władze aresztowały kobietę i oskarżyły o „morderstwo z premedytacją”. Od tamtej pory przebywała w więzieniu.

Jej córka, w momencie śmierci ojca, miała sześć lat. Według lokalnych mediów to właśnie ona powiesiła własną matkę w ramach odwetu za zabójstwo ojca.

– Cztery dekady prania mózgu w szkołach, ekstremalne kary w irańskim społeczeństwie i patriarchalny reżim oznaczają, że córka Maryam została wychowana, aby upewnić się, że egzekucja jej matki była zwycięstwem mężczyzny, czy to dla jej ojca, czy dla opresyjnego reżimu – powiedziała dziennikarka Iran International TV, Aram Bolandpaz.

Według „Iran International” tylko w 2019 roku wykonano 225 egzekucji w ramach Qisas.

