Efekt skrętu Ameryki w lewo? Wirginia zniosła karę śmierci

To efekt zmiany władzy politycznej. „Dziś nie ma miejsca na karę śmierci w tym stanie, na południu i całym kraju” – mówił demokratyczny gubernator Ralph Northam podczas specjalnej ceremonii, zorganizowanej z tej okazji w więzieniu Greensville. To tutaj do tej pory odbywały się egzekucje.

Gubernator argumentował, że nigdy nie ma 100% pewności, co do winy. Odwołał się też do ideologii Black Lives Matter. Jego zdaniem to niesprawiedliwość, że 296 z 377 więźniów straconych w XX wieku było Afroamerykanami. Trochę nie wiadomo co to ma do rzeczy, poza logicznym wnioskiem, że Afroamerykanie częściej popełniają okrutne zbrodnie.

Stan Wirginia po 400 latach wykonywania egzekucji, wprowadza abolicję, chociaż debaty na ten temat były bardzo gorące. Jednak obie izby stanowe zagłosowały za przyjęciem ustawy znoszącej karę śmierci na początku tego roku. Wirginia dołącza do 22 innych stanów amerykańskich, w których kara śmierci została zniesiona.

Przeciwnicy kary głównej nie kryją zadowolenia, bo to wyłom wśród stanów południa, które do tej pory nie godziły się na pobłażanie sprawcom najcięższych mordów.

W czasie ceremonii abolicyjnej gubernator Northam zwrócił uwagę na „długą i skomplikowaną” historię Wirginii. Mówił, że tutaj „rasizm i dyskryminacja z naszej przeszłości powtarza się dzisiaj w systemie wymiaru sprawiedliwości”. Moda na BLM okazuje się silniejsza od rozsądku… Donald Trump, który pod koniec kadencji zatwierdził wykonanie kilku egzekucji federalnych, chyba wiedział co robi…

Odejście od kary śmierci w Wirginii to jeszcze jeden dodatkowy symbol dotyczący historii. To osadnicy w Jamestown wydali pierwszy wyrok kary śmierci, który wykonano na ziemi amerykańskiej w 1608 r.

Virginia Gov. Northam signed legislation Wednesday to abolish the death penalty in the state, making it the first Southern state to ban capital punishment.

Virginia is the 23rd state to ban the death penalty, following Colorado last year. https://t.co/zCCQKfcsv9

— NBC News (@NBCNews) March 25, 2021