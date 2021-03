Fajne te testy – takie wiarygone. Klich jednak nie ma koronawirusa, ale i tak nie zagra z Węgrami

Mateusz Klich nie zagra w meczu kadry narodowej, choć nie ma koronawirusa. Wszystko dzięki „niezawodności” testów na COVID.

We wtorek wieczorem otrzymaliśmy komunikat o pozytywnym wyniku testu PCR u piłkarza Mateusza Klicha drużyny z Elland Road. Dla reprezentanta Polski oznaczało to, że nie zagra w meczy kadry narodowej z Węgrami.

Teraz okazuje się, że zawodnik najprawdopodobniej jest jednak zdrowy.

– Przed chwilą dostałem SMS-a od Mateusza Klicha. Zrobił test. Wynik negatywny – oznajmił dziennikarzom Jakub Kwiatkowski już na Węgrzech.

To jednak nic nie zmienia. Klich i tak musi odbyć kwarantanne, co oznacza, że najprawdopodobniej nie zagra z Węgrami.

Dopiero kolejne negatywne wyniki będą dla PZPN podstawą do tego, by wnioskować do sanepidu o zdjęcie kwarantanny.

Jeśli po kolejnych testach okaże się, że piłkarz był zdrowy, to będzie oznaczało, że przez zawodne testy sportowiec stracił szansę do zagrania w meczu reprezentacji.

Mecz Węgry – Polska. Godzina, data – kiedy odbędzie się pierwszy mecz eliminacji MŚ 2022

Mecz Węgry – Polska na żywo w el. MŚ 2022 odbędzie się w czwartek 25 marca o godz. 20:45. Tego samego dnia w „polskiej” grupie Andora podejmie Albanię, a Anglia zagra u siebie z San Marino.

Mecz będzie można obejrzeć na TVP1. Studio ruszy o 20:35.

Źródło: TVP Sport