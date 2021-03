HIT INTERNETU! Grzegorz Braun w Polsat News. „Ja jestem za wolnością wyboru” [VIDEO]

To nagranie to prawdziwy hit Internetu! Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem Polsat News, gdzie zmierzył się z przedstawicielami „bandy czworga”. Wdał się też w polemikę z redaktor Agnieszką Gozdyrą.

– Ja nie jestem przeciwko czemukolwiek, ile raczej za wolnością wyboru, za wolnościami gwarantowanymi przez Konstytucję, przez prawa, których żadne niższej rangi zarządzenia ministerialne – a już tym bardziej wypowiedzi szalonych naukowców w stylu prof. Horbana – nie mogą ich zmienić – zaczął poseł Grzegorz Braun.

– Ja jestem zwolennikiem prawa, poszanowania prawa. Prawo musi być przestrzegane. A prawo z mocy Konstytucji jest takie, że jest wolność zgromadzeń, wolność przemieszczania się i prawo do prywatności – dodał.

– Jest na przykład tajemnica lekarska i szanowanie tajemnicy lekarskiej – to coś, co zalecałbym wszystkim uczestnikom życia publicznego. Kto chory, kto się źle czuje, niechaj spieszy do lekarza, a my nie upolityczniajmy tego procesu – podkreślił.

Łamanie prawa

– Szanowni państwo, różnica między nami jak widzę nie po raz pierwszy, jest bardzo zasadnicza. Ja państwu nie odbieram waszej wolności, waszego prawa do pogrążania się w paranoi i nierzeczywistości – mówił Braun do posłów „bandy czworga”.

– Martwi mnie to, że jako osoby publiczne zarażacie pandemią strachu innych ludzi. Jeszcze bardziej, jako nie prawnika, ale prawodawcę, jako posła na Sejm, który jest współprawodawcą, martwi mnie to, że prawo jest w Polsce nagminnie łamane, pod pretekstem walki o tzw. zdrowie publiczne – kontynuował.

– Otóż ja państwu nie odmawiam prawa do tego, żebyście się barykadowali we własnych domach. Będę się oczywiście zawsze przejmował losem Waszych dzieci, wnuków, niewinnych istot, które chcecie, żeby już do końca świata chodziły w kagańcu, żeby do końca świata były terroryzowane, izolowane od własnych rówieśników – wskazywał poseł Konfederacji.

„Proszę dbać o siebie”

Redaktor Agnieszka Gozdyra stwierdziła, że poseł może być chory/zakażony koronawirusem i nawet o tym nie wiedzieć, a sam przechodząc chorobę bezobjawowo, będzie zarażał innych.

– Pani redaktor, nie śmiem sugerować, ale kierując się tą logiką, proszę w ogóle nie wychodzić z domu. Proszę dbać o siebie – powiedział Braun i jak dodał życzy redaktor wszystkiego najlepszego.

– Jeśli ktoś jest w tych kwestiach tak bardzo wrażliwy, to jeszcze raz, złego słowa nie powiem, proszę dbać o siebie, ale proszę nie dezorganizować polskiego życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, życia społecznego, także religijnego – wskazywał.

– Proszę nie niszczyć państwa z tego powodu, że władza – jak to wyżej zauważyłem – ustami osób, które posługują się swoimi tytułami naukowymi, w istocie realizują tutaj poważny projekt propagandowy – podsumował poseł Konfederacji.