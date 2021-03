Kanał Sueski wciąż zablokowany! Grozi przerwanie łańcucha dostaw i zastój w światowym handlu [FOTO/VIDEO]

Od dwóch dni zablokowany jest Kanał Sueski po tym, gdy kontenerowiec Ever Given stanął w poprzek i ugrzązł na mieliźnie. Jeśli sytuacja będzie się przedłużać może mieć to katastrofalne skutki dla światowego handlu. Zagrożone są łańcuchy dostaw, już należy spodziewać się opóźnień.

Pierwsza próba oswobodzenia gigantycznego kontenerowca się nie powiodła. Do pracy zaprzęgnięto osiem holowników, ale na niewiele się to zdało.

Jak powiedział holenderskiej telewizji publicznej Peter Bedrowski, szef holenderskiej firmy Boskalis, która usiłuje odblokować kanał, misja może zająć nawet tygodnie „zależnie od sytuacji”.

„To jest jak ogromny, wyrzucony na brzeg wieloryb. To ogromne obciążenie na piasku. Być może będziemy musieli (…) zmniejszyć to obciążenie poprzez zdjęcie kontenerów, paliwa i wody ze statku, a ponadto będziemy działać holownikami i usunąć (pewną ilość) piasku” – ocenił.

Blokada Kanału Sueskiego spowodowała kolejkę liczącą 156 statków. Przedłużająca się blokada znacznie zwiększy czas transportu i spowoduje dotkliwe zakłócenia w handlu. Przez Kanał Sueski przepływa ok 12 proc. całego światowego handlu towarowego.

Co oznacza blokada Kanału Sueskiego?

„Alternatywą jest opłynięcie całej Afryki, ten scenariusz rozważają teraz armatorzy. W efekcie podróż wydłuża się o mniej więcej 10-14 dni. To bardzo dużo. W normalnych warunkach, z przepłynięciem przez Kanał, rejs z Szanghaju do Europy trwa ok. 35 dni” – mówi w rozmowie z money.pl Katarzyna Siezieniewska z Morskiej Agencji Gdynia.

Największym problemem nie jest jednak wydłużenie czasu, a… zablokowanie kontenerów, które utknęły na statkach, a także samych statków. Tych po prostu brakuje, a gdy dodamy kolejne wyłączone z użytku, może to całkowicie przerwać łańcuchy dostaw na linii Europa – Azja.

„Mówimy o imporcie ładunków z Dalekiego Wschodu, czyli Chin, Wietnamu i Tajlandii. Tam może być wszystko. Od typowego zaopatrzenia konsumpcyjnego, aż po różnego rodzaju komponenty dla elektroniki, branży auto-moto czy farmacji. Nie wspominając o odzieży czy obuwiu” – wskazuje dla money.pl przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

„Producenci mają zapasy. Sytuacja ostatniego roku, czyli pandemii, która wpłynęła na załamanie dostaw, nauczyła przedsiębiorców, aby zamawiać więcej. Problem w tym, że zapasy nie są nieograniczone. To może być szczególny problem dla branż wrażliwych. Bo o ile brak tekstyliów może stanowić problem dla firm handlowych, tak brak istotnych elementów dla produkcji farmaceutyków może być znacznie poważniejszy i powszechniejszy” – dodaje Tarczyński.

25.03.2021 r. – Kanał Sueski. No i zablokowany. Lecz ja wierzę w umiejętności tego operatora koparki 😂

Mogę nawet potrzymać mu piwo 😂 Statkom przyjdzie zasuwać wokół Afryki.

Nigeryjscy piraci będą mieć złote żniwa! pic.twitter.com/HLWanQHxJo — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) March 25, 2021

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą. W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.