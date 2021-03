Kontrole w domach i kościołach na Wielkanoc? „Nie będziemy stosować taryfy ulgowej”

Rzecznik komendanta głównego, insp. Mariusz Ciarka, zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej i policjanci będą reagować w przypadku zgłoszeń o łamaniu obostrzeń. Funkcjonariusze nie będą jednak przeprowadzać kontroli wyrywkowych.

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Już dziś (czwartek 25 marca – red.) premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski mają przedstawić nowe obostrzenia.

Jednak już i te obowiązujące wprowadzają limity osób przy świątecznym stole czy w Kościele. Pojawia się zatem pytanie, czy policjanci będą rygorystycznie sprawdzać przestrzeganie restrykcji.

Kontrole policji

Rzecznik zdradził, iż większej kontroli podlegać będą środki transportu publicznego, a także funkcjonariusze mają reagować „w miejscach, gdzie będzie gromadziła się większa liczba osób, np. w celu spożywania alkoholu”.

– W trakcie świąt wielkanocnych nie będziemy prowadzić wyrywkowych kontroli w domach. Natomiast w przypadku zgłoszeń trzeba liczyć się z tym, że policjanci będą reagować – mówi w rozmowie z „Onetem” insp. Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego.

– Tak samo w przypadku nabożeństw. Jeśli otrzymamy informacje, że są łamane przepisy w kościołach, to nie będziemy stosować taryfy ulgowej – dodaje.

– W przypadku, gdy dochodzi do łamania przepisów, to w pierwszej kolejności odpowiadają za to osoby odprawiające nabożeństwa. To one muszą dbać o przestrzeganie obostrzeń – podkreśla.

Ciarka stwierdził też, że jesienna nowelizacja tzw. przepisów covidowych (m.in. ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych – red.) rozwiała część wątpliwości prawnych.

– To są podstawy prawne określone w ustawach, więc tłumaczenie, że na podstawie rozporządzenia nie można karać, nie ma już zastosowania – tłumaczy.

Źródło: Onet