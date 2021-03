Marta Manowska to niewątpliwe jedna z wiodących dziennikarek TVP. Nic w tym dziwnego, że władze stacji licząc na to, że swoją charyzmą przyciągnie jeszcze większa rzeszę widzów, zaproponowały jej prowadzenie porannej śniadaniówki.

Manowska jednak odmówiła i tymi słowami wyjaśniła swoje stanowisko:

„Nikt nie mówi, że ja bardzo dawno nie dostałam takiej propozycji, aby spróbować swoich sił. Ale każdy z nas ma w telewizji swoją działkę. I to jest potęga tej stacji. To, że programy są robione ze sztuką telewizyjną, że są ważne, że są o czymś. Dla mnie mądrością stacji jest to, żeby tak wykorzystać charaktery i osobowości poszczególnych prowadzących, żeby stworzyć najbogatszą ofertę […] Wydaje mi się, że osoba, która prowadzi program, który jednak jest lifestyle’owy, ale w którym pojawiają się też tematy życiowe, codzienne z pogranicza zdrowia i urody – to powinny być osoby sprofilowane w taki sposób, że mają w sobie dużą energię życiową, radość, mają tendencję do budzenia drugiego człowieka. Trochę jest tak, że program poranny nas budzi i zaczyna z nami dzień. Ja się czuję dobrze w tym, gdzie jestem. Że mogę sobie poruszać tematy mocno głębokie” – wyznała w rozmowie z portalem „Jastrząb Post”.

Urocza prowadząca dwa telewizyjne hity „ Sanatorium Miłości” i „Rolnik szuka żony” sama nie miała łatwo z ułożeniem swoich spraw sercowych. Zabiegana i w pełni oddana swojej pracy czasem narażała życie prywatne na szwank. Teraz jednak okazuje się, że jej zdaniem wszystko jest już na swoim miejscu.

„Przestałam być obrażona na to, że 90% mojego życia to jest praca, bo odkryłam, że tam są też kontakty międzyludzkie, wspaniali przyjaciele i moja wielka samorealizacja. W tym się mieści wiele dróg życiowych. Zrozumiałam, że większość tego, co jest dla mnie ważne, jest w programach, które prowadzę i jest mi z tym dobrze. Stworzył się z tego sens życia i myślę, że to ma szansę jeszcze trochę tak trwać” – dodała w swej wypowiedzi.

Cóż pozycja Marty Manowskiej w państwowej telewizji jest raczej stabilna i mimo, iż odmówiła prowadzenia kolejnego programu, raczej eksmisja jej nie grozi. Nie da się ukryć, że jej osobowość idealnie wpasowuje się właśnie w programy z podłożem psychologicznym.