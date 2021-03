Szaleństwo trwa. Naukowcy zaprezentowali maski na nos do jedzenia i picia [WIDEO]

Agencja Reuters opublikowała film, na którym kobieta i mężczyzna pokazują, jak maska na nos wygląda w praktyce.

A wygląda bardzo podobnie do maski medycznych, tylko że jest mniejsza i zakrywa wyłącznie nos.

W przedstawionym wariancie osoby mają założone dwie maski. Siedzą przy stole i gdy zaczynają jeść, ściągają pierwszą, tradycyjną, maskę i pozostają z maską na nosie. Po zakończeniu konsumpcji zakładają drugą maskę i tak pozostają w obu.

Jak twierdzą naukowcy, którzy maskę wymyślili, w ten sposób można powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w trakcie jedzenia czy picia.

Czy pomysł spodoba się rządzącym na całym świecie i ich doradcom? Czas pokaże. Najnowsze rekomendacje z amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) są takie, by nosić dwie maseczki. Ewentualnie zaleca się noszenie jednej maski chirurgicznej/medycznej, ale idealnie dopasowanej do twarzy i zakrywającej także brodę.

Nie można więc wykluczyć, że kolejnym krokiem w zaleceniach, a później nakazach, będzie noszenie dodatkowo maski na nos. Czyli dwóch jednocześnie, a może i trzech masek.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3

— CBS News (@CBSNews) March 24, 2021