Niepoważny Piotr Kraśko! Takiej odpowiedzi Wojewódzki się nie spodziewał

W ostatni wtorek po raz kolejny Kuba Wojewódzki rozpoczął swój show. Jednym z gości był kolega ze stacji Piotr Kraśko.

Wielu widzów, miłośników króla TVN, czekało z pewnością na ten wywiad. Piotr Kraśko mimo, iż ostatnie lata spędził w „ śniadaniówce” jest raczej postrzegany jako dziennikarz wyważony i zdyscyplinowany. Tym bardziej mogła zaskoczyć jego wypowiedź związana z początkiem jego pracy jeszcze dla Bożeny Walter, która poradziła dziennikarzowi by nie zawsze był tak poważny…

„To była święta uwaga, dlatego o tym mówię. Mam wrażenie, że przez większość życia byłem za poważny. Dopiero teraz nie jestem” – skwitował Kraśko

Oczywiście w dalszej części rozmowy Wojewódzki nie omieszkał podpytać o wieloletniego przyjaciela Kraśki, Kamila Durczoka. Jak przystało na Kubę, pytanie było zadane w dość żartobliwy sposób.

Jednak Kraśko nie chciał rozwijać tego wątku i krótko zakończył temat:

„Nie wiem, Kuba, czy to jest akurat śmieszne. (…) Od jakiegoś czasu nie utrzymujemy kontaktu” – wyznał dziennikarz

Mimo, iż Wojewódzki próbował również dowiedzieć się czegoś nabywamy głośnego wywiadu z kardynałem Dziwiszem, który przeprowadził Kraśko, ten w swym profesjonalizmie zawodowym również wiele nie wyjawił.

„To, co wydarzyło się w trakcie tego wywiadu, wydarzyło się w trakcie tego wywiadu. Byłoby trochę nie fair, gdybym ja teraz jakoś dłużej komentował księdza Stanisława” – dodał.

Wyczekiwany wywiad nie przyniósł Kubie odpowiedzi na postawione gościowi pytania. Tak to jest, gdy zderzają się ze sobą dwa tak silne zawodowo charaktery. Jeden pyta o wszystko, drugi odpowiada to co uważa za stosowne.