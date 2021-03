PILNE! Nie ma takiego życia. Morawiecki i Niedzielski przedstawili TOTALNY lockdown

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili na konferencji nowe obostrzenia, które będą obowiązywać od 27 marca.

– Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy. Napór III fali wirusa jest bardzo silny – zaczął premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił „służba zdrowia zbliża się do granic wydolności”, a po przekroczeniu tych granic służba zdrowia może nie być w stanie leczyć wszystkich, którzy tego potrzebują.

– Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza – mówił szef polskiego rządu.

– Wszystkie, nawet trudne decyzje, są na ten moment konieczne. One są konieczne, aby opanować tę falę – powiedział Morawiecki. Przy okazji, jako ilustrację tego „co by się stało, gdyby nie udało się opanować tej fali”, przywołał obrazki z ubiegłego roku z państw zachodnich.

– Nie ma już żadnych wątpliwości, że trzecia fala przewyższy jesienną, drugą falę. To będzie większa liczba zachorowań i zdecydowanie większa liczba hospitalizacji – zaczął minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił także nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 27 marca do 9 kwietnia:

– wielkopowierzchniowe (o pow. powyżej 2000m kw.) sklepy budowlane i meblowe zamknięte ;

– w placówkach handlowych 1 os./15m kw. w sklepach do 100 m kw. oraz 1 os./20m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. ;

– w Kościołach 1 os./20m kw. ;

– zamknięcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych etc. ;

– zamknięcie żłobków i przedszkoli (nie dotyczy dzieci pracowników medyków i służb porządkowych);

– działalność obiektów sportowych wyłącznie do sportu zawodowego.

Zarówno premier, jak i minister zdrowia zachęcili obywateli do spędzenia Świąt Wielkiej Nocy w wąskim gronie domowników. Zarekomendowali także przejście na pracę zdalną.