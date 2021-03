Plagi australijskie… Po powodziach, inwazja pająków-ptaszników na Sydney

Pająk atraks, inaczej podkopnik lub potocznie ptasznik australijski, to gatunek dużego pająka (od 24 do 60 mm długości), który występuje w australijskich stanach Queensland i Nowej Południowej Walii, szczególnie często w okolicach Sydney.

Jest aktywny głównie o zmierzchu lub w nocy. Bardzo agresywny i niebezpieczny, uważany za najbardziej jadowitego pająka na świecie. Jego szczękoczułki są w stanie przebić nawet paznokieć człowieka.

Zgony powodowane ich ukąszeniem wynosiły do niedawna do kilkunastu przypadków rocznie. To zasługa opracowania serum na początku lat 80. Z jego podaniem trzeba jednak zdążyć na czas.

– Teraz wysokie temperatury i duża wilgotność tworzą idealny koktajl do inwazji pająków w nadchodzących dniach – ostrzega Tim Faulkner, dyrektor ogrodu zoologicznego Australian Reptile Park.

Zdjęcia ptaszników uciekających z zalanych obszarów stały się w ostatnich dniach hitem internetu. Widać na nich pająki wspinające się po ogrodzeniach i budynkach. Australian Reptile Park uspokaja, że dysponuje zapasami serum i prosi, by nie zabijać pająków.

It seems everyone and everything is fleeing floodwaters and that includes thousands of spiders. If that's not bad enough there's warning more of them are on the move — including a venomous variety. | @alicemhogg pic.twitter.com/61e3756Kut

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) March 24, 2021