Sośnierz OSTRO do Morawieckiego: „Grasz bohatera za cudze pieniądze, frajerze!”

Podczas konferencji prasowej dot. nowych obostrzeń, premier Mateusz Morawiecki czynił wyrzuty prywatnej służbie zdrowia. Dobromir Sośnierz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, nie wytrzymał i skomentował to w ostrych słowach.

– Czy służba prywatna dzisiaj – wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także – ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? – pytał Morawiecki podczas konferencji na której ogłaszał pogłębianie reżimu covidowego.

– Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na (szpitale) dla pacjentów leczonych na COVID-19? Otóż nie, tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków; po to żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę – wymieniał premier.

Te słowa oburzyły wolnościowego posła Konfederacji ze Śląska – Dobromira Sośnierza. Polityk z Katowic dodał naprawdę ostry wpis na Twitterze:

„A propos słów premiera: Czy prywatna służba zdrowia rzuciła swoje siły na kowida, zostawiając wszystkich innych na lodzie? No nie. A czy prywatna służba zdrowia ściąga przymusowo pieniądze od obywateli ? No też nie. To czego grasz bohatera za cudze pieniądze, frajerze?”

Wszystkim, którzy łyknęli atak Premiera na prywatną służbę zdrowia, polecam spróbować odpowiedzieć sobie na dwa proste pytania od @SosnierzTv https://t.co/J4aKKAswqw — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) March 25, 2021

Miejmy nadzieję, że za słowami premiera Morawieckiego nie kryje się jakaś zawoalowana zapowiedź nacjonalizacji. Niby odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy Morawiecki zaprzeczył, ale doświadczenie z rządami PiS pokazuje, że tego typu działania już ta władza podejmowała.