Korek w Kanale Sueskim coraz większy, a ceny ropy rosną

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA rosną w reakcji na zablokowanie Kanału Sueskiego. Ocenia się, że prace przy odblokowaniu mogą potrwać jeszcze 5 dni.

Na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku baryłka ropy jest wyceniana po 59,54 USD, wyżej o 1,67 proc. Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw w Londynie kosztuje 62,85 USD za baryłkę, czyli wzrosła 26 marca o 1,45 proc.

Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia o próbach odblokowania Kanału Sueskiego. Tkwi tam nadal na mieliźnie kontenerowiec MV Ever Given, którego operatorem jest konsorcjum EverGreen. Kanał Sueski to jedna z najważniejszych morskich dróg handlowych.

Statek płynął do Rotterdamu i na skutek błędu osiadł na mieliźnie w pobliżu miasta Suez. Stało się to na obszarze kanału, gdzie jest jeden pas ruchu. 26 marca – w nieudanej akcji ściągnięcia kontenerowca – brało udział osiem holowników.

Trwa też rozkopywanie kanału.

Armatorzy coraz częściej rozważają kosztowniejszą, alternatywną trasę transportu towarów dookoła Afryki. Przy wejściu do kanału zrobił się bowiem spory „korek”.

Ceny ropy przed wyższymi wzrostami – paradoksalnie – hamuje rozwój koronawirusa. Czas pandemii powodują mniejsze zapotrzebowanie i zużycie tego surowca.

JEden koparkowy ratuje 10% światowego transportu od katastrofy – tyle przepływa przez kanał Sueski, właśnie zablokowany przez transportowiec, który wpłynął wczoraj na mieliznę pic.twitter.com/YlYSuaE1Tl — Krzysztof Boczek (@Bacon227) March 25, 2021

Źródło: PAP