Marynarka wojenna USA rusza na pomoc. Kolejna próba odblokowania Kanału Sueskiego nie powiodła się. Z każdą godziną straty rosną

W niedzielę mają pojawić się na Kanale dwa dodatkowe holowniki, aby pomóc w uwolnieniu kontenerowca japońskiej firmy Shohei Kisen.

Statek o długości 400 m, 59 m szerokości i 16 m poniżej linii wodnej i mogący pomieścić 18 tys. kontenerów blokuje wąską cieśninę łączącą Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym.

Egipski Urząd Kanału Sueskiego (SCA) poinformował, że Egipt otrzymał kilka ofert pomocy międzynarodowej, w tym od USA i Turcji.

Ankara zaproponowała wysłanie holownika do odciągnięcia japońskiego statku. Propozycja pomocy nadeszła, ponieważ Turcja chce polepszenia stosunków z Kairem, napiętych od obalenia prezydenta Mohameda Morsiego w 2013 roku, który był wspierany przez tureckiego przywódcę Recepa Erdogana.

Wg najnowszy informacji marynarka wojenna USA zaoferowała swoją pomoc. Specjaliści US Navy mają być na miejscu już w sobotę.

Reposting correct here: BREAKING: CNN learns @USNavy expects to send dredging assessment to Suez Canal as soon as Saturday to advise authorities on freeing the stuck container ship Ever Given, according to two DOD officials. (corrects previous tweet re tanker ship) .

— Barbara Starr (@barbarastarrcnn) March 26, 2021