Migranci rozbili namioty w sercu Paryża

Namioty na Palcu Republiki stanęły już także pod koniec listopada 2000 roku. Okupację placu szybko zakończyła wtedy akcja policji. Teraz akcję powtórzyły obydwie strony.

Na miejscu znalazło się ponownie kilka stowarzyszeń wspierających migrantów, które żądają „natychmiastowego, stałego i przyzwoitego zakwaterowania” nielegalnych migrantów. Namioty rozbito w czwartek wieczorem 25 marca około 18.30. Akcję nazwano „nocą solidarności”.

Paryska prefektura nazwała na Twitterze zgromadzenie ludzi „nieodpowiedzialnym” i powołała się na epidemię koronawirusa. Zarzuciła też organizatorom „sprowadzenie oczywistego zagrożenia dla ludności”. Wyjaśniono, że „​​prefektura regionu Ile-de-France dysponuje niezbędnymi miejscami noclegowymi, które są teraz dostępne”.

Później policja przystąpiła do swojej akcji. Zaraz po północy rozpoczęto ewakuację migrantów z Place de la République. Lokatorów namiotów przewieziono autobusami do ośrodków tzw. alarmowego zakwaterowania. Za jakiś czas nastąpi zapewne kolejny akt tej farsy.

Several hundred tents were set up at Place de la Republique in #Paris on Thursday, as part of a solidarity night, organised to support homeless migrants.#France pic.twitter.com/MokchsbbSf

— Ruptly (@Ruptly) March 26, 2021