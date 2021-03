Odnaleziono ciało wielokrotnego uczestnika teleturniejów TVP. Sprawę bada prokuratura

Nie żyje 50-letni Zbigniew O., legenda teleturnieju „Jeden z dziesięciu” oraz innych programów tworzonych przez TVP. Mężczyzna zaginął 22 marca.

Pan Zbigniew z Jaworzna znany był fanom teleturniejów. Imponował bogatą wiedzą, kilkukrotnie występował w „Jeden z dziesięciu”, wygrywał go, a ostatnio brał udział także w „Va Banque”.

Od kilku dni 50-latka szukała rodzina, znajomi, a także policjanci i strażnicy miejscy. O zaginięciu Zbigniewa O. poinformowano 22 marca.

Informacja o zaginięciu pojawiła w lokalnych mediach, również społecznościowych, a także na znanym Facebookowym profilu „Gdziekolwiek jesteś”:

„Pan Zbigniew mieszka sam w Jaworznie przy ulicy Leśnej 3, jest pracownikiem banku i z powodu pandemii pracuje zdalnie. 22 marca br. około godziny 12.30 rozmawiał z kolegą z pracy poprzez messengera. Około godziny 14 napisał SMS- a do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył pracę i nikt go więcej nie zobaczy” – można było przeczytać.

Służby weszły do mieszkania pana Zbigniewa i zastali tam pełno śladów krwi. W mieszkaniu został jego telefon komórkowy i dokumenty. Sąsiedzi nic nie słyszeli, nic nie widzieli.

Trzy dni później ciało 50-latka odnaleziono przy zbiorniku wodnym pomiędzy Sosnowcem i Jaworznem. Tożsamość poszukiwanego została potwierdzona.

Sprawę bada prokuratura.