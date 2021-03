Pojawił się cień szansy na legalizację marihuany? Za miesiąc ważny dzień

Parlamentarny Zespół ds. Marihuany złoży 20 kwietnia w Sejmie projekt ustawy dekryminalizującej posiadanie marihuany w Polsce.

Projekt zostanie złożony 20 kwietnia. Jest to data nieprzypadkowa – tego dnia wypada Dzień Marihuany.

Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany ma zaproponować dekryminalizację posiadania 5 gramów suszu. Wolnościowcy są oczywiście za tym, by dorosły człowiek mógł palić i zażywać to, co mu się żywnie podoba bez żadnych limitów, ale jest to dobry początek.

Sprawa legalizacji marihuany w Polsce, to jedyny projekt, który połączył skrajną lewicę (Lewica) i prawicę (Konfederacja).

Przedstawiciele konfederetów w zespole to: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz. Przedstawiciele Lewicy walczący o legalizację to m.in. Adrian Zandberg, czy Marcelina Zawisza.

Nie bardzo wiadomo, jak traktować Monikę Pawłowską, która przeszła z Lewicy do obozu rządowego – czy wciąż popiera legalizację? Jeśli tak, to jest jedyną przedstawicielką PiS i koalicji, która zasiada w zespole.

Wśród walczących o legalizację są również przedstawiciele Kukiz’15 i PO-KO.

Posłowie przez ostatnie kilka miesięcy, wspólnymi siłami, przygotowywali projekt ustawy tak, by możliwe było jego przegłosowanie w Sejmie, w którym większość ma antywolnościowy PiS.