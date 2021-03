Polacy lewaczeją coraz bardziej. Najmocniej kobiety? [BADANIE]

Z badania Instytutu Badań Spraw Publicznych wynika, że w ciągu ostatnich 22 miesięcy nastąpił w Polsce radykalny wzrost poparcia dla poglądów lewicowych i spadek dla prawicowych.

Dostrzegamy to na co dzień – lwia część Polaków gorąco popiera parasocjalistyczne wynalazki władzy takie, jak na przykład 500+. LGBTQI+ w zasadzie bez przerwy jest w mediach. W dodatku wyrok TK zradykalizował aborcjonistów. Wygląda na to, że pod wpływem lejącej się na nas zewsząd propagandy, zaczynamy jej ulegać, co powoduje, iż polskie społeczeństwo, na wzór Zachodu, zaczyna akceptować jako rzecz normalną, wiele lewackich fanaberii. I to w zastraszającym tempie.

W badaniu porównywano wyniki z maja 2019 i z marca 2021.

Z badań wynika, że bardziej na lewacką indoktrynację otwarte są kobiety. Ich liczba, określającyca swoje poglądy jako zdecydowanie lewicowe, wzrosła z 7,32 do 11,74 proc., a jako raczej lewicowe – z 15,63 do 20,04 proc. W sumie wśród kobiet wzrost wyniósł aż 8,83 pkt. proc.

Z 22,27 do 21,71 proc. spadła liczba kobiet określających swe poglądy jako centrowe. Liczba kobiet deklarujących zdecydowanie lub raczej poglądy prawicowe spadła o 6,08 pkt. proc.

Lewaczenie dotyka, rzecz jasna, również mężczyzn. Poglądy lewicowe (zdecydowanie lub raczej) zadeklarowało 21,14 proc. ankietowanych mężczyzn (wzrost o 2,94 proc.). Liczba mężczyzn określających swe przekonania jako prawicowe spadła o 5,92 pkt. proc. – z 42,18 do 36,26 proc.

Jeszcze dwa lata temu polska młodzież była prawicowa. W 2019 r. 13,15 proc. osób z grupy wiekowej 18-29 lat deklarowało poglądy lewicowe, a 41,65 proc. – prawicowe.

Teraz zmieniło się to całkowicie. W 2021 36,82 proc. młodych ludzi identyfikuje się z lewicą i tylko 25,51 proc. z prawicą.

Dodajmy, że nie jest to jakaś nowość. W przypadku podobnych badań powtarza się pewien schemat – młodzi ludzie odwracają się najczęściej od poglądów, które przypisywane są tracącej popularność władzy. A że akurat aż tyle osób uwierzyło, że rząd PiS jest prawicowy, to już temat na zupełnie inne rozważania.

Zmiany dotykają również osób po 30. roku życia. Wzrost (o 3,25 pkt. proc.) liczby osób identyfikujących się z poglądami lewicowymi i spadek (o 7,95 pkt. proc.) – z prawicowymi – odnotowano także w grupie 30-39 lat.

Wyniki powstały w oparciu o dwa badania telefoniczne (CATI), przeprowadzone na próbach 1000-osobowych w maju 2019 i marcu 2021 r. przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie serwisu StanPolityki.pl.

Źródło: rp.pl