„Polska” szczepionka na koronawirusa. Rusza współpraca z Amerykanami

Polski Mabion podpisał w marcu umowę z amerykańską firmą Novavax. Teraz koncern poinformował, że prace nad kolejną szczepionką Amerykanów idą zgodnie z planem. Zrealizowano też pierwszą płatność w ramach kontraktu, a akcje na giełdzie poszły w górę.

Na początku marca media informowały o „polskiej szczepionce” na koronawirusa. Firma Mabion podpisała bowiem umowę z amerykańską spółką Novavax. Obejmuje ona współpracę przy rozwoju i produkcji szczepionki opracowanej w USA.

Teraz zarząd polskiej firmy poinformował, że „otrzymał od Novavax pierwszą płatność w ramach realizacji zamówienia złożonego na podstawie zawartej umowy ramowej”. Mabion wskazał też, że realizacja zamówienia przebiega zgodnie z planem.

Nie są jednak znane szczegóły zamówienia, ani kwota, jaka wpłynęła do polskiej spółki. Mimo to pierwsze oznaki współpracy ożywiły nastroje na giełdzie. Tuż po rozpoczęciu sesji na warszawskim parkiecie notowania akcji Mabionu poszły w górę – z 80 do 94 zł. Niecałą godzinę później kurs wyniósł poniżej 90 zł, ale dalej oznacza to ponad 10 proc. na plusie.

Sam ten ruch na akcjach przekłada się z kolei na wzrost wartości całej spółki o ponad 100 mln zł. Biznes Mabionu inwestorzy wyceniają na ok. 1,2 mld zł.

3 marca Mabion zawarł umowę ramową z Novavaxem. Na jej podstawie polska spółka podejmie działania związane z „transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie próby techniczne procesu w skali komercyjnej”. Umowa ta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Jeśli współpraca produkcyjna byłaby kontynuowana, wówczas Mabion może zostać włączony w łańcuch produkcyjny szczepionki amerykańskiego koncernu.

– Cieszymy się z możliwości bliskiej współpracy z Novavax, która, po zakończeniu transferu technologii i przeprowadzeniu z sukcesem produkcji serii technicznej i testowej, może otworzyć drogę do produkcji szczepionki w skali komercyjnej – zaznaczył na początku marca prezes Mabion Dirk Kreder.

Niedawno Novavax oświadczył, że jego szczepionka na COVID-19 jest skuteczna w 96 proc. w zapobieganiu chorobie wywołanej przez „oryginalną wersję” koronawirusa. Firma rozpoczyna starania o rejestrację leku w różnych krajach.

Dwudawkowy specyfik Novavax różni się od warunkowo dopuszczonych do tej pory do użytku szczepionek wektorowych i mRNA. Jest to bowiem „rekombinowana szczepionka podjednostkowa, czyli zawierająca białko wirusa, przeciw któremu wytwarzane są przeciwciała”.

