Senat USA zaakceptował transpłciową Rachel Levine jako członka rządu

Nowy członek rządu został zatwierdzony 52 głosami, przy 48 głosach sprzeciwu. „Za” zagłosowało dwóch senatorów republikańskich. Tylko czekać, aż tych, którzy głosowali przeciw nazwą „transfobami”…

63-letni(a) Rachel Levine jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i psychiatrii. Do stycznia 2021 roku był(a) dyrektorem ds. zdrowia w stanie Pensylwania, odpowiedzialnym za walkę z Covid-19. TO daje jej „kluczową wiedzę, której potrzebujemy, aby przeprowadzić kraj przez pandemię” – zachwalał w styczniu swoją decyzję Biden.

To nie tylko „postępy postępu”, ale i kolejny element wywracania do góry nogami spuścizny po prezydenturze Donalda Trumpa. Stowarzyszenia LGBT pochwaliły decyzję Bidena. Stwierdziły, że to punkt zwrotny, ponieważ Donald Trump „dyskryminował osoby transpłciowe”.

„Dr Levine zostaje pierwszym Amerykaninem otwarcie transpłciowym, którego Senat zatwierdza, co jest punktem zwrotnym w historii Stanów Zjednoczonych” – dodał na Twitterze Matt Hill z biura prasowego Białego Domu.

Dr. Levine becoming the first openly transgender American to earn the confirmation of the Senate is a watershed moment in U.S. history. A government of the people, by the people, and for the people – ALL people. https://t.co/Ju1KbKYA3X

— Matt Hill (@MattHill46) March 24, 2021